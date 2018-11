Mädchen (15) offenbar von zwei jungen Männern auf Toilette missbraucht - ein Täter flüchtig

Schockierende Tat: In Brandenburg sollen zwei Männer ein 15-jähriges Mädchen auf einer öffentlichen Toilette missbraucht haben.

Königs Wusterhausen - In Königs Wusterhausen in Brandenburg soll ein 15-jähriges Mädchen auf einer öffentlichen Toilette eines Spielplatzes von zwei Männern missbraucht worden sein. Am 22. November ging eine entsprechende Anzeige bei der Polizei Königs Wusterhausen ein, der Vorfall soll sich jedoch schon zwei Tage davor ereignet haben.

Brandenburg: 15-Jährige zeigt Sexualstraftat bei Polizei Königs Wusterhausen an

Am Dienstag den 20. November soll sich ein Mädchen nahe eines Spielplatzes in Königs Wusterhausen (Landkreis Dahme-Spreewald) befunden haben. Zwei junge Männer waren wohl auch in der Nähe, laut bild.de waren die beiden sogar gemeinsam mit der 15-Jährigen unterwegs. Kurz darauf sollen die Männer das Mädchen auf eine öffentliche Toilette gezerrt, einer die 15-Jährige vergewaltigt und der andere sie festgehalten haben, so Bild weiter.

Zwei Tage darauf kam die Jugendliche zur Polizei Königs Wusterhausen und erstattete Anzeige wegen einer Sexualstraftat. Das teilte die Polizei Brandenburg in einer Meldung an diesem Montag mit. Die Vernehmung konnte erst in den Tagen darauf stattfinden, offenbar war die 15-Jährige schwer traumatisiert.

Nach mutmaßlicher Vergewaltigung in Brandenburg: Ein Tatverdächtiger konnte identifiziert werden

Nach der Aussage des Mädchens konnten die Beamten schließlich einen 21-jährigen Afghanen als Tatverdächtigen identifizieren. Freitagabend wurde der Asylwerber in seiner Unterkunft festgenommen, so die Polizei Brandenburg weiter. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ ein Richter kurz darauf einen Haftbefehl gegen den Afghanen.

Der zweite Tatverdächtige konnte bis dato (Stand: 28. November) noch nicht gefasst werden. Die Bild berichtet jedoch, dass es sich um einen 18-jährigen Freund des bereits inhaftierten Asylwerbers handle. Die Polizei Brandenburg meint in ihrer Pressemitteilung nur, dass die Ermittlungen zur Ergreifung des zweiten Verdächtigen gegenwärtig noch andauern würden.

