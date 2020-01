Mann verlässt die Wohnung an Weihnachten - und verschwindet spurlos

Vermisst in Hanau: Ein Mann verlässt am ersten Weihnachtsfeiertag die Wohnung. Seitdem ist er spurlos verschwunden.

Hanau - Die Polizei wendet sich mit einer Vermisstenmeldung aus Hanau an die Öffentlichkeit und bittet die Bevölkerung um Hilfe. Ein Mann ist dort spurlos verschwunden. Die Polizei steht vor einem Rätsel und wendet sich mit einem Bild des Vermissten an die Presse. Das Ziel der Polizei: Sie sucht neue Hinweise zum Aufenthalt des Mannes aus Hanau.

Vermisst in Hanau: Mann verschwindet spurlos – Polizei steht vor einem Rätsel

Wo ist Bruno Reusing aus Hanau? Das fragt die Kriminalpolizei in Hanau und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem 63 Jahre alten Vermissten. Bruno Reusing ist etwa 1,75 Meter groß und schlank.

Der vermisste Mann aus Hanau hat eine Halbglatze, graue kurze Haare und trug einen Schnauzbart, berichtet die Polizei in ihrer Mitteilung. Außerdem war er mit einer grauen Jogginghose bekleidet. Der Gesuchte verließ am ersten Weihnachtsfeiertag (25.12.2019) gegen 21.30 Uhr sein Zuhause in der Röderstraße in Hanau.

Hanau: Mann wird vermisst - Polizei wendet sich mit einem Bild an die Öffentlichkeit

Seitdem ist der Mann spurlos verschwunden und es wurde vergeblich nach ihm gesucht. Bruno Reusing leidet an einer Erkrankung und benötigt medizinische Behandlung, berichtet die Polizei. Es ist also wichtig, dass der vermisste Mann aus Hanau so schnell wie möglich gefunden wird.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Bruno Reusing geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06181/100-123 bei der Kriminalpolizei in Hanau oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Die Polizei sucht sachdienliche Hinweise, um den Vermissten aus Hanau wiederzufinden.

