36-Jähriger nach Telefonat vermisst: Polizei gibt Neuigkeiten bekannt

Ein rätselhafter Vermisstenfall beschäftigte die Polizei. Doch jetzt gibt es gute Nachrichten.

Update vom Mittwoch, 06.05.2020, 09.44 Uhr: Der seit Donnerstag (30.04.2020) vermisste 36-jährige Michael S. aus Völklingen im Saarland ist laut Polizei wieder wohlbehalten angetroffen worden. Die Beamten bedanken sich bei den Menschen, die sich an der Öffentlichkeitsfahndung beteiligt haben.

Vermisst: Mann verschwindet spurlos im Saarland - Polizei steht vor Rätsel

Erstmeldung vom Montag, 04.05.2020: Völklingen/Saarland - Der 36-jährige Michael S. ist am Donnerstagabend (30.04.2020) mit seinem Renault Mégane unterwegs. Um 23 Uhr telefoniert er zum letzten Mal, dann verschwindet er spurlos.

Ein Vermisstenfall in Völklingen im Saarland beschäftigt derzeit die Polizei. Denn seit Donnerstag (30.04.2020) fehlt von dem 36 Jahre alten Michael S. jede Spur.

Laut Angaben der Polizei Völklingen gilt Michael seit Donnerstagnachmittag gegen 14 Uhr als vermisst. Wie die Beamten in einer Mitteilung berichten, ist der 36-Jährige zu diesem Zeitpunkt mit seinem Auto weggefahren.

Vermisst: Fall im Saarland - 36-jähriger Michael S. aus Völklingen ist verschwunden

Bei seinem Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen Renault Mégane. Michael S. soll damit das Anwesen im Ortsteil Röchlinghöhe gegen 14 Uhr verlassen haben und ist seit diesem Zeitpunkt nicht mehr nach Hause zurückgekehrt.

Wie die Polizei Völklingen weiter mitteilte, bestand am Donnerstag (30.04.2020) gegen 23 Uhr letztmalig telefonisch Kontakt mit demVermissten. Gründe für seine Abwesenheit sind derzeit nicht bekannt.

Michael S. aus dem Saarland wird vermisst: Polizei bittet um Hinweise

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort der Person oder des Fahrzeugs geben kann, wird von den zuständigen Beamten gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Völklingen unter 06898/2020 oder jeder anderen Dienststelle in Verbindung zu setzen.

ots/red

