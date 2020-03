Vermisst! Frau aus Offenbach verschwunden – Ihr Hund taucht in Frankfurt auf

Eine Frau aus Offenbach (Hessen) wird vermisst. Die letzte Spur führt nach Frankfurt in die Nähe der Hauptwache.

An der Hauptwache in Frankfurt wurde ihr Hund aufgefunden

Offenbach – Wer hat Jacqueline Helm gesehen? Die 52 Jahre alte Frau aus Offenbach (Hessen) wird vermisst. Am Donnerstag, 05.03.2020, verließ sie ihr Zuhause im Stadtteil Bieber und wurde seither nicht mehr gesehen. Die Polizei hat eine öffentliche Suche veranlasst. Die bislang letzte Spur führt nach Frankfurt.

Ganz in der Nähe der Hauptwache in Frankfurt (Hessen) wurde noch am Tag ihres Verschwindens das Haustier der Vermissten gefunden: Der kleine schwarze Hund saß unverletzt in der Goethestraße. Jacqueline Helm soll den Hund dabei gehabt haben, als sie in Offenbach aufbrach. Die Polizei glaubt, dass die Gesuchte sich zuletzt im Bereich des Fundorts aufgehalten haben könnte.

Die Polizei in Offenbach bittet die Öffentlichkeit um Hilfe bei der Suche. Sie hat zwei Fotos herausgegeben, eines davon zeigt auch den Hund der Vermissten. Außerdem findet sich in der Mitteilung eine Beschreibung der Gesuchten.

Letzter Aufenthaltsort Frankfurt? Details zur Vermissten aus Offenbach (Hessen)

Jacqueline Helm ist 52 Jahre alt.

Sie ist 1,65 Meter groß und hat eine schlanke Figur.

Die Vermisste hat kurze braune Haare mit blonden Strähnchen.

hat kurze braune Haare mit blonden Strähnchen. Bei ihrem Verschwinden soll sie mit einer blauen Jeans, einer olivgrünen Jacke und schwarzen Nike-Schuhen bekleidet gewesen sein.

Die Frau aus Offenbach ist laut Polizei auf Medikamente angewiesen.



Wer kann Angaben zu Jacqueline Helms Aufenthaltsort machen? Wem sind die Frau aus Offenbach (Hessen) und ihr Hund aufgefallen? Wer hat sie in Offenbach, Frankfurt oder der näheren Umgebung gesehen? Die Kriminalpolizei Offenbach hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 069 8098-123. Auch jede andere Polizeidienststelle nimmt Hinweise auf die Vermisste entgegen.

Jacqueline Helm aus Offenbach ist nicht die einzige Person in Hessen, die vermisst wird (Zum Vermissten-Portal der Polizei Hessen). Auch im Falle eines jungen Mannes aus Wiesbaden läuft eine öffentliche Suche. Er ist seit Mitte Februar verschwunden. In Nordhessen fehlt seit Ende Januar von einem 39-Jährigen jede Spur. Selbst großangelegte Suchaktionen blieben erfolglos.