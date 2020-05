Vermisst in Wiesbaden: Mann (30) kommt nicht aus dem Urlaub zurück

In Wiesbaden wird ein Mann vermisst. Benjamin (30) kam nicht aus dem Urlaub zurück. Die Polizei sucht mit Hochdruck nach ihm.

Wiesbaden - Seit Freitagabend (22.05.2020) um 21.30 Uhr wird ein Mann aus Wiesbaden vermisst. Familie und Freunde sowie die Polizei sind seitdem auf der Suche nach Benjamin Müller.

Weil er Freitagmittag nach seinem Urlaub nicht zu seiner Spätschicht auftauchte, meldeten ihn Freunde und Familie am Abend als vermisst, teilt die Polizei auf Anfrage mit. Der Mann aus Wiesbaden hatte seit Freitag, 15.05.2020, Urlaub gehabt und war nur noch selten gesehen worden. Am Montag, 18.05.2020, war Benjamin Müller noch mit einer Freundin in Wiesbaden unterwegs. Sie schauten sich eine Wohnung an.

Gegen 23 Uhr verabschiedeten sie sich. Das letzte Mal wurde er dann am Mittwoch, 20.05.2020, von seinen Nachbarn angetroffen. Zwischen 12 und 14 Uhr sahen sie ihn im Haus in Wiesbaden. Seitdem wird der 30-jährige Mann aus Wiesbaden vermisst. Er kam aus seinem Urlaub nicht wieder zurück und tauchte am Freitag nicht auf der Arbeit auf.

Vermisst: So sieht der Mann aus, der in Wiesbaden verschwunden ist

Die Polizei beschreibt den vermissten Mann aus Wiesbaden wie folgt:

30 Jahre alt

circa 1,70 Meter groß mit kräftiger Statur

dunkelblondes, schulterlanges Haar und Vollbart



grünblaue Augen



auffällig ist seine kantige 80er-Jahre-Retrobrille



vermutlich dunkel gekleidet, trägt meist eine graue Strickjacke



Benjamin Müller ist möglicherweise mit seinem blauen Seat Ibiza von 2009 unterwegs, das Kennzeichen lautet: WI-ZO 14. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Wiesbaden, Kommissariat 11, Telefonnummer: 0611/3450 oder jede andere Polizeidienststelle.

Weitere vermisste Personen aus der Region Wiesbaden

Seit Februar wurde ein weiterer junger Mann aus Wiesbaden vermisst. Die Polizei befürchtete, dass er wegen seiner „gesundheitlichen Situation“ in Gefahr sein könnte. Erst nach drei Monaten tauchte er wieder auf.

Ein älterer Mann (70) wurde ebenfalls in Wiesbaden vermisst, er ging spazieren und kehrte nicht zurück. Die Polizei hoffte, ihn mit einem Foto wiederzufinden.

