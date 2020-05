Vermisst: Geschmackloses Facebook-Profil wirbelt mysteriösen Fall wieder auf

Seit mehr als einem Jahr wird die 15-jährige Rebecca Reusch vermisst. Die Polizei befürchtet das Schlimmste. Nun sorgt ein skurriles Facebook-Profil für Wirbel.

Berlin - Es ist der wohl mysteriöseste Vermisstenfall in Deutschland: Im Februar 2019 verschwand die 15-jährige Rebecca Reusch aus dem Haus ihrer Schwester und ihres Schwagers in Berlin. Seitdem gibt es keine Spur von der Schülerin, das Mädchen gilt als vermisst, die Polizei befürchtet, dass sie tot ist.

Nun ist ein merkwürdiges neues Facebook-Profil unter dem Namen von Rebecca Reusch aufgetaucht. Gefüttert mit ihren Daten und mit Fotos des Mädchens. Wohnort: Tennessee, USA. Laut der Profil-Beschreibung ist das vermisste Mädchen dorthin gezogen. Das Facebook-Konto wurde im April 2020 eröffnet.

Vermisste Rebecca Reusch: Ermittler hoffen auf ein gutes Ende

Für viele andere Facebook-Nutzer ist klar, dass es sich hier um ein geschmackloses Fake-Profil handelt: „Es handelt sich um eine vermisste Person und hier soll etwas vorgetäuscht werden. Einfach nur niederträchtig und verachtenswert“, schreibt ein User. Andere Facebook-Nutzer wollen handeln und die Person, die das Facebook-Profil angelegt hat, bei der Polizei melden. Der Urheber des offensichtlichen Fake-Profils von Rebecca Reusch ist bisher nicht bekannt.

Vermisste #RebeccaReusch: Die Ermittler suchen im europäischen Ausland nach dem Handy der seit mehr als einem Jahr verschwundenen Rebecca. https://t.co/bUiWjMy6Oi — RND (@RND_de) May 22, 2020

Die geschmacklose Aktion spült die Erinnerungen an die noch immer vermisste 15-Jährige wieder hoch. Das Mädchen übernachtete in jener Nacht im Februar 2019 im Haus ihrere Schwester in Berlin-Britz. Während die Eltern der Vermissten noch immer auf ein gutes Ende hoffen, geht die Polizei mittlerweile vom Schlimmsten aus.

Vermisste Rebecca Reusch: Schwager gerät ins Visier der Berliner Polizei

Nach dem Verschwinden von Rebecca Reusch geriet schnell ihr Schwager unter den Verdacht der Polizei. Nur zehn Tage nach dem Verschwinden des Mädchens, am 28. Februar 2019, wurde er verhaftet. Von Rebecca Reusch aber blieb trotz groß angelegter Suchaktionen der Berliner Polizei keine Spur.

Der Schwager der vermissten Rebecca Reusch geriet ins Visier der Ermittler, weil seine Aussage nicht zu einer Erkenntnis der Ermittler passte. Der Mann behauptete gegenüber der Polizei, nach der Rückkehr von einer Party am fraglichen Morgen tief und fest geschlafen zu haben. Allerdings wurde sein Auto in diesem Zeitraum von einem Kennzeichenerfassungssystem auf der A12 in Richtung Polen registriert. Auch einen Tag später wurde das Auto erneut auf der Autobahn Richtung Frankfurt (Oder) erfasst.

Vermisste Rebecca Reusch: Familie glaubt an die Unschuld des Schwagers

Der Mann schweigt bis heute zu den Vorwürfen, die Familie des vermissten Mädchens glaubt an seine Unschuld. Die Polizei musste den Schwager von Rebecca Reusch aus Mangel an Beweisen wieder laufen lassen. Das geschmacklose Facebook-Profil ruft den mysteriösen Fall der vermissten Rebecca Reusch nun der breiten Öffentlichkeit wieder in Erinnerung.

