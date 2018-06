Seit zwei Wochen vermisst: Wo ist die 39-jährige Karin R.?

Seit zwei Wochen wird die 39-jährige Karin R. aus dem Bonner Stadtteil Bonn-Castell vermisst. Die Polizei bittet dringend um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Bonn-Castell - Die Polizei bittet im Fall einer Vermissten um Hilfe aus der Bevölkerung. Wo steckt Karin R. aus Bonn (Nordrhein-Westfalen)? Seit zwei Wochen fehlt von der 39-Jährigen jede Spur. Laut Bonner Polizei wurde sie zuletzt am Montag, 11. Juni gegen 8.30 Uhr an ihrer Wohnanschrift im Stadtsteil Bonn-Castell gesehen.

Nach Angaben der Polizei kann „eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden“, so der Wortlaut in der Vermisstenmeldung.

Personenbeschreibung Karin R.

etwa 1,70 m groß

schlanke Statur

lange, braune Haare

Tattoo am rechten Oberarm

Karin R. ist möglicherweise mit einem roten Opel Corsa, Kennzeichen LIP-... unterwegs, so die Angaben der Polizei. Das Auto der Vermissten wurde zwischenzeitlich im Berliner Bezirk Mitte aufgefunden. Im Rahmen der Ermittlungen ergaben sich daher Anhaltspunkte für einen Aufenthalt der Vermissten im Großraum Berlin. Wo die Vermisste sich aktuell aufhält, ist jedoch weiterhin unbekannt.

Zeugenaufruf der Polizei

Die Polizei bittet dringend um die Mithilfe aus der Bevölkerung



Wer die Vermisste gesehen hat oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder dem Notruf 110 bei der Polizei zu melden.

