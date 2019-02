Verzweifelte Suche nach Kaweyar (5): Ist das Mädchen in den Fluss gefallen?

300 Einsatzkräfte suchen nach Kind

+ © Polizei Nach ihr wird gesucht: Die fünfjährige Kaweyar. © Polizei

Entsetzen in der Dorfidylle: Seit Sonntagnachmittag wird die fünfjährige Kaweyar in Guxhagen bei Kassel vermisst. Das Mädchen soll in die Fulda gefallen sein. Bislang fehlt jede Spur von ihr.