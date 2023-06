Schier unfassbare Bilder: Sandsturm verschlingt ganze Frachter – ein Mensch stirbt

Von: Anna-Lena Kiegerl

Beängstigende Bilder: Ein Sandsturm wütete über Ägypten. Ein Mensch starb, zwei weitere wurden verletzt.

München/Kairo – Beeindruckende Bilder tauchen in den letzten Tagen im Internet auf. Doch so wohl sie auch beeindruckend sind, so sind sie auch mindestens genauso beängstigend. In Ägypten wütete ein Sandsturm. Mehrere Häfen mussten geschlossen werden, es gab einen Toten und Verletzte.

Der Sandsturm fegt über Kairo. © Imago/Sui Xiankai

Videos auf Twitter und Co.: Ganze Schiffe werden von der Welle aus Sand überrollt

Eine Welle aus Sand rollt über eine Autobahn, bis die gesamte Umgebung verschluckt wird und in Dunkelheit gehüllt ist. Ganze Schiffe werden vom Sandsturm überrollt. Diese und ähnliche Videos finden sich derzeit auf Twitter und in anderen sozialen Netzwerken. Und auch zu den Unwettern mit starken Überschwemmungen in Italien kursierten einige Videos und Bilder in den sozialen Netzwerken.

Auslöser für den Sandsturm in Ägypten: Ein Tiefdruckgebiet zwischen Libyien und Ägypten

Auslöser für den Sandsturm war laut Wetter online ein Tiefdruckgebiet zwischen Libyen und Ägypten. Dadurch kam am Donnerstag stürmischer Wind in Ägypten auf, dieser trug den Sand von den Wüstengebieten bis in die eng besiedelten Gebiete im Nordosten Ägyptens.

So entsteht ein Sandsturm

Bedingt durch: starke lokale Druckgegensätze/lokale bis regionale Aufheizung und starke Konvektion/großräumige und langfristige Luftmassengegensätze und Druckausgleich

Strömungsenergie des Windes wird auf Bodenoberfläche übertragen

Führt zu schneller Aufnahme von Sand

Sand wird je nach Korngröße am Boden oder in der Luft transportiert

Kann je nach Wetterlage auch andere Kontinente erreichen

(Quelle: Spektrum der Wissenschaft)

Ein Toter bei Sandsturm in Ägypten

Ein Mensch wurde bei dem Naturereignis getötet, zwei wurden verletzt, so berichtet es ahram online. Die Ursache: eine Werbetafel, die durch den starken Wind umgestürzt war und auf ein Auto, sowie auf ein Motorrad stürzte. Zudem mussten zwei Häfen am Roten Meer vorerst gesperrt werden.

Ein Sandsturm knickte diese Werbetafel in Kairo um, ein Mann starb © KHALED DESOUKI AFP

Ministerin rät: Ältere Personen und Menschen mit Atemwegserkrankungen sollen zu Hause bleiben

Laut ahram online verwies die Egyptian Meteorological Authority die Bevölkerung darauf, Gesichtsmasken im Außenbereich zu tragen. Zudem sollen laut der Umweltministerin Ägyptens, Yasmine Fouad, vor allem ältere Personen und Menschen mit Atemwegserkrankungen sich überwiegend in Innenbereichen aufhalten.

