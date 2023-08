Vermisst nach zerstörerischem Unwetter auf Mallorca: Segelboot mit zwei Deutschen spurlos verschwunden

Von: Maximilian Kettenbach

Ein Screenshot aus einem Video vom Unwetter auf Mallorca vom 28. August. Zwei Deutsche werden vermisst und nun auf hoher See gesucht. © X

Ein schlimmes Unwetter wütete am Sonntag auf der Urlaubsinsel Mallorca. Gefahr für Leib und Leben bestand, nun wird bekannt, zwei Deutsche bleiben vermisst.

Palma – Das Unwetter kam nahezu aus dem Nichts. Noch am Freitag meldeten Wetterdienste Hitze-Warnungen für die Baleareninsel Mallorca (Spanien). Am Sonntag verschärfte der spanische Wetterdienst Aemet seine Prognose auf die zweithöchste Wetterwarnstufe Orange. Und sieht man Bilder und Videos scheint selbst diese Dimension noch zu gering.

Vermisst nach zerstörerischem Unwetter auf Mallorca

Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 122 km/h pfiffen am gestrigen Sonntag über die Urlaubsinsel, es herrschte Gefahr für Leib und Leben. Am Strand von Illetes wurden zwei Kinder auf Luftmatratzen weggeweht. Eine schwangere Frau hingegen musste ins Gesundheitszentrum gebracht werden, nachdem ihr eine Werbetafel entgegenflog und eine Schnittwunde am Bein verursachte. Ein vermisster Kajakfahrer konnte zudem in der Gegend der Malgrats-Inseln vor Santa Ponça von Rettungskräften aus dem Wasser gerettet werden. Selbst ein Kreuzfahrtschiff löste sich von den Leinen und ein Hoteldach flog durch die Gegend.

Vieles scheint glimpflich ausgegangen zu sein. Umso schlimmer ist die Nachricht, die Deutschland am Montag aus Mallorca erreicht. Zwei Deutsche und ihre Segelyacht sind seit Sonntag spurlos verschwunden. Wie der Seenotrettungsdienst „Salvamento Marítimo“ am Montag meldete, handelt es sich dabei um einen 50-jährigen Vater und dessen 19-jährigen Sohn.

Segelboot mit zwei Deutschen spurlos verschwunden

Sie waren demnach von Cala Galdana auf Menorca nach Cala d‘Or auf Mallorca unterwegs, kamen dort jedoch nicht an. Wie der Seenotrettungsdienst via X (ehemals Twitter) berichtet, ging am Sonntag um 18.30 Uhr ein Anruf aus Deutschland ein, dass die beiden seit 10 Uhr nicht mehr erreicht werden konnten.

Die Retter suchen seither das neun Meter lange Schiff mit dem Namen „Makan Angin“ mit Suchschiffen. Auch ein Helikopter sei im Einsatz.

Mallorca-Unwetter tobte - Videos zeigen das Ausmaß

Das Unwetter auf Mallorca hatte es in sich. Zeitweise waren alle Verkehrsweg blockiert. Yachten wurden an den Strand getrieben, Straßen gesperrt, der Flugverkehr über der Insel musste zeitweise vollständig ausgesetzt werden. Dementsprechend hatten viele Flüge Verspätung – für den Sonntag sollen über 900 Flüge geplant gewesen sein. Flüge auf die Insel wurden zudem umgeleitet, einige fielen ganz aus. Erst vor wenigen Tagen berichtete ein Passagier, der von Mallorca nach Zürich flog, von Turbulenzen aufgrund eines Unwetter, bei dem es zu Panik an Bord kam.

Immerhin besserten sich die Wetterbedingungen mittlerweile wieder. Der spanische Wetterdienst hat für Montag die Warnstufe mittlerweile auf Gelb heruntergesetzt. Dagegen regnet es in Teilen Deutschlands unaufhörlich und in Österreich bahnt sich der erste Schnee an.