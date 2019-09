Mercedes-Fahrer stirbt nach Baum-Crash – Retter machen Entdeckung im Auto 

Ein Mann kam in einer Linkskurve mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab und krachte mit voller Wucht gegen einen Baum. Der Fahrer erlag seinen schweren Verletzungen. Die Polizei untersuchte später das Wrack – und stellte verdächtige Gegenstände sicher.

Verkehrsunfall im westfälischen Versmold

Mann (50) aus Harsewinkel gestorben

Mercedes-Fahrer war nicht angeschnallt

Versmold – Schreckliche Szenen haben sich in der Nacht auf Samstag auf der Langen Straße im Raum Gütersloh abgespielt. Ein Mann (50) war mit seinem Mercedes bei einem Unfall in Versmold gegen einen Baum geprallt. Durch die Wucht des Aufpralls verletzte er sich lebensgefährlich. Der Autofahrer aus Harsewinkel verstarb wenig später, wie owl24.de* berichtet. In dem Auto des Toten machten die Ermittler einen Fund, der Aufschluss über die Unfallursache geben könnte.

Tödlicher Unfall in Versmold: Polizei gibt Details bekannt

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei Gütersloh befuhr der 50-Jährige aus Harsewinkel mit seinem Wagen die besagte Straße in Richtung Versmold. Der Mann kam aus Richtung Bockhorst. In einer leichten Linkskurve, zwischen Apfelstraße und Glockenweg in Versmold, kam sein Mercedes plötzlich von der Fahrbahn ab und touchierte zwei Bäume. Anschließend krachte das Fahrzeug frontal gegen einen Dritten.

Das Unfallopfer aus Harsewinkel wurde aus dem Wagen geborgen und in eine Klinik gebracht. Der Mann erlag seinen schweren Verletzungen. Als die Polizisten den Unfallwagen genauer unter die Lupe nahmen, roch es in dem Wrack nach Alkohol. Die Ermittler fanden zerbrochene Flaschen. Ob der Fahrer betrunken war, konnte bislang nicht geklärt werden. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Die Untersuchungen dauern an. Der PKW war nach dem Unfall in Versmold nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei Gütersloh schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 7.500 Euro.

*owl24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.