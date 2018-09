Mord-Kommission ermittelt: Streit zwischen Eheleuten eskaliert - Mann sticht mit Messer auf seine Frau ein

Hamburg - Bereits am Freitag, 7. September, eskalierte ein Streit unter Eheleuten, bei dem nach Angaben der Polizei eine 55-Jährige von ihrem getrennt lebenden Ehemann mit einem Messer lebensgefährlich verletzt wurde. Wie nordbuzz.de* berichtet, ermittelt die Mord-Kommission gegen den 57-jährigen Tatverdächtigen, gegen den ein Haftbefehl wegen versuchten Totschlags erlassen wurde.

+ Hamburg-Bramfeld: Hier eskalierte der Streit und endete in einer Blut-Tat © Screenshot Google Maps

Beim dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 57-jährigen Deutschen. Er und seine Ehefrau sind nach ersten Erkenntnissen miteinander verheiratet, leben jedoch in Trennung. Die Eheleute trafen sich Freitag am späteren Tatort in Hamburg-Bramfeld, um den Verkauf des gemeinsamen Hauses zu besprechen, über den die beiden offenbar in Streit gerieten.