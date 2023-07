Knallbunter Karneval mit Pink in München: Kleiner Wermutstropfen inklusive

Von: Kathrin Brack

Bunt, bunter, Pink: Bei ihrem ersten von zwei Konzerten in München zeigt die Sängerin eine bombastische Show. Doch einen Wermutstropfen gab es für die Fans. Unsere Nachtkritik.

München – Viele haben nur darauf gewartet: Pink, die stolze Mama, steht neben ihrer Tochter Willow. Gemeinsam performen sie „Cover me in Sunshine“, den gemeinsamen Hit - so war es zumindest bei vorangegangenen Stationen der „Summer Carnival“-Tour. In München warten die Fans am Mittwoch (5. Juli 2023) vergeblich auf das Mutter-Tochter-Duett. Ein kleiner Trost: Die Stimme der Zwölfjährigen ist am Ende des Songs zumindest vom Band zu hören.

Wobei, trösten muss man die Fans im ausverkauften Olympiastadion an diesem ersten von zwei Konzertabenden nun wirklich nicht. Und emotionale Momente gibt es zwischen dem krachend bunten Programm, der atemberaubenden Akrobatik und der mit Hits gespickten Setlist natürlich auch. Beispielsweise, als Pink sich ans Klavier setzt und „einen von eineinhalb Songs“ spielt, die sie laut eigener Aussage spielen kann: „Make you feel my love“ von Bob Dylan. Oder als sie „When I get there“ anstimmt, das sie für ihren Vater Jim Moore geschrieben hat, der 2021 gestorben ist. Zwei Momente, in denen Alecia Moore, wie Pink mit bürgerlichem Namen heißt, nicht strahlend und mit fast kindlicher Freude über die knallbunte Bühne hüpft.

Große Stimme, große Show: Pink spielt zwei Konzerte im Münchner Olympiastadion. © Christophe Gateau

Pink in München: Zugleich rotzfrech und ungeheuer sympathisch

Die Energie der 43-jährigen Amerikanerin ist bemerkenswert. Während sich viele wünschen würden, auch nur annähernd so singen zu können, setzt Pink noch einen drauf und singt kopfüber baumelnd, in Schlingen hängend, springend oder tanzend. Und das scheinbar ohne jede Anstrengung. Sie schäkert mit dem Publikum, vor allem mit den Kindern. Klaubt Süßigkeiten und Geschenke für ihre Kinder auf und meint im Scherz, dass sie sie vielleicht doch lieber selbst essen möchte. Pink ist zugleich rotzfrech und furchtlos und ungeheuer sympathisch und charmant.

Als sie sich im ersten von vier Akten des Konzerts eine kurze Verschnaufpause gönnt und die Fans begrüßt, nimmt man ihr ab, dass sie gern jeden einzelnen im Stadion drücken würde. Das Münchner Publikum hat sie vielleicht nicht mit ihrer Tochter auftreten sehen. Aber einen bombastischen Abend mit einer beeindruckenden Show hat es auf jeden Fall erlebt.