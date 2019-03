Sicherheitsexperte warnt vor Liebes-Robotern

Vernetztes Lustspielzeug kann schnell gehackt werden. Davor warnt Dr. Nick Patterson, ein Sicherheitsexperte in Australien. Wenn die Roboter ans Internet angeschlossen sind, können sie sich schnell gegen den Benutzer wenden - oder gegen die Benutzerin.

Im schlimmsten Fall werden sie dann sogar zu Killermaschinen. Patterson sprach darüber mit dem "Daily Star Online": "Hacker können die volle Kontrolle über Verbindungen, Arme, Beine und andere eingebaute Funktionen übernehmen. Oft wiegen diese Roboter bis zu 90 Kilo und sind sehr stark." Auch der Erfinder und Unternehmer Elon Musk ist besorgt. Seiner Meinung nach sind Liebesroboter genau die Art künstlicher Intelligenz, die uns in einem möglichen dritten Weltkrieg gefährlich werden kann. Natürlich betreffen diese Sorgen alle Arten von Robotern. Patterson ist sich sicher, dass Menschen bald in vielen Lebensbereichen auf Roboter angewiesen sein werden. Nicht nur in ihrem Schlafzimmer...

