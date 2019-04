„Osterhase“ vermöbelt Mann – Video zeigt die kuriose Szene

Griff in Rangelei ein: Mann im Hasenkostüm (Symbolbild).

Cooler als Weihnachtsmann oder Nikolaus: In Florida hat sich der „Osterhase“ in eine Prügelei eingemischt.

Orlando - Flauschig und weich wirkt er. Doch dieser „Hase“ hat am Ostersonntag richtig durchgegriffen. Zumindest, wenn es nach dem Video geht, das der US-Sender NBC online gestellt hat – und das gerade in gewisser Weise viral geht. Die Bilder sind aber auch zu gut: Ein Mann im Hasenkostüm kloppt sich vor einem Nachtclub. Aufgenommen wurde das Video laut NBC in Orlando im US-Bundesstaat Florida.

„Osterhase“ in Orlando: „Ich brachte die Streitenden auseinander“

Und hier ist die Geschichte dazu: Antoine McDonald - der Mann im Hasenkostüm - beobachtete am Sonntagabend, wie vor einem Nachtklub ein Mann auf eine Frau losging, so NBC-Partnersender Wesh. Auch Lindsey Edwards, eine andere Passantin, sei Zeugin gewesen, wie der Mann die Frau bespuckte.

"Also ging ich zu den Rangelnden und versuchte, sie zu trennen. Aber er war schon über ihr und schlug sie. Also versuchte ich die Prügelei anders zu beenden, und hatte damit auch Erfolg“, zitiert NBC McDonald. Recht schnell mischte sich demnach auch Polizist ein und unterband den Zank. Der Grund für den Streit war noch unklar. Festgenommen wurde niemand.

Rangelei mit „Osterhase“: Video aufgetaucht

Wie hat der „Osterhase“ die Prügelei denn nun beendet? NBC präsentiert zur Beantwortung dieser Frage ein Video – das die Zuschauer ziemlich amüsiert: „Ich weiß, irgendwann erfährt man leider, dass es den Weihnachtsmann, die Zahnfee und den Osterhasen nicht gibt ... aber doch nicht so“, kommentiert einer unter das Youtube-Video. Ein anderer erklärt:„Die beste Aktion, die ich heute vom Osterhasen mitbekommen habe.“ Und ein dritter mutmaßt, dass der Polizist wohl nicht den Mut hatte, den Osterhasen höchstpersönlich festzunehmen...

Osterhasen-Kostüm: ein Klassiker bei Robbie Williams, Einbrechern, FC-Bayern-Stars

Das Osterhasen-Kostüm an sich kann man inzwischen als Klassiker bezeichnen. Sänger Robbie Williams zeigt sich gerne damit. Einbrecher versuchen es mit der Hasen-Verkleidung. Und erst vor wenigen Tagen hat ein FC-Bayern-Star als Osterhase für Lacher gesorgt.

Recht abgeklärt gab sich übrigens der Nachtclub-Besitzer, vor dessen Lokal sich Mann und „Osterhase“ kloppten: „Mir hat es echt die Sprache verschlagen. Aber ich glaube, so sind die Sonntage hier wohl“, zitiert ihn NBC.