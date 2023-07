Nach Unfall: Mann filmt Rettung seiner Beifahrerin – und verbreitet Video im Internet

Das Auto wurde bei dem Unfall auf der A57 schwer beschädigt. © Alexander Forstreuter/dpa

Ein Autofahrer baute am Wochenende einen schweren Unfall auf der A57 bei Krefeld. Danach soll er die Rettung seiner lebensgefährlich verletzten Beifahrerin gefilmt haben.

Krefeld – Bei einem schweren Unfall auf der A57 bei Krefeld wurde am Wochenende eine 42 Jahre alte Frau lebensgefährlich verletzt. Sie war Beifahrerin, als es gegen 3:45 Uhr am Samstagmorgen auf der A57 in Richtung Köln krachte. Besonders schockierend: Der Fahrer des Unfallwagens soll die Rettung der schwerstverletzten Frau gefilmt und das Video im Internet verbreitet haben, wie 24rhein.de berichtet.

Fahrer filmt Rettung von lebensgefährlicher Frau und stellt Video ins Internet

Die Polizei teilte am Sonntag mit, dass sie von Zeugen darauf hingewiesen worden seien, wie der 42 Jahre alte Mann aus Oberhausen die Befreiung der im Fahrzeugwrack eingeklemmten Frau gefilmt und anschließend in einem Messenger gepostet haben soll. Die Polizei stellte das Telefon sicher.

Zudem habe man bei dem Verdächtigen mittels Alkoholtest einen „deutlich positiven Alkoholwert festgestellt“. Auch ein Drogenvortest beim 42-Jährigen schlug positiv an.

Lebensgefährlich verletzte Frau kam per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus

Der Mann soll in der Nacht zum Samstag beim Überholen auf der A57 bei Krefeld das Heck eines LKW touchiert haben. „Durch den Anprall schleudert das Fahrzeug des 42-Jährigen quer über die Fahrbahn, prallte linksseitig gegen die Schutzplanken und kam letztlich auf dem Seitenstreifen zum Stillstand“, berichtet die Polizei am Sonntag.

Der 42-Jährige soll laut Zeugenaussagen schon vorher durch eine riskante Fahrweise aufgefallen sein. Laut Polizeiangaben habe er mehrfach andere Fahrzeuge rechts und links überholt. Der Mann wurde bei dem Unfall nur leicht verletzt. Seine Beifahrerin wurde hingegen eingeklemmt und musste von Rettungskräften befreit werden. Sie wurde danach per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. „Es bestand akute Lebensgefahr“, so die Polizei.

Gegen den 42-Jährigen wird jetzt gleich in mehreren Strafsachen ermittelt. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 25.000 Euro. Die Autobahn blieb bis zum Samstagmorgen gegen 9:10 Uhr in Richtung Köln gesperrt. (bs/ots)