Thunfisch-Attacke am Strand auf beliebter Urlaubsinsel – Menschen geraten in Panik und flüchten

Von: Nadja Zinsmeister

Ein riesiger Thunfisch sorgte an einem Badestrand auf Malta für Chaos. Badegäste flüchteten aus dem Wasser, andere filmten das Geschehen.

Valletta – Ein dunkler, riesiger Schatten bewegt sich hektisch im Wasser. Ab und zu taucht eine Schwanzflosse auf. Wasser spritzt in alle Richtungen, Kinder laufen schreiend davon. Was zunächst nach einem Haiangriff klingen könnte, war tatsächlich ein verirrter und panischer Thunfisch in einer Badebucht auf der beliebten Urlaubsinsel Malta. Der Vorfall ereignete sich in der „Ghadira Bay“ im Osten der Insel, die im Mittelmeer liegt.

Thunfisch schlägt an Strand unkontrollierbar um sich - Menschen müssen Wasser verlassen

Lokale Medien wie die Malta Times hatten über den Thunfisch berichtet, der mit seiner Größe und abnormalen Verhalten bei einigen Badegästen Panik auslöste. Videos, die der Zeitung vorliegen, zeigen das Geschehen vor Ort: Der riesige Fisch schwimmt halb an der Oberfläche und unkontrollierbar in alle Richtungen, spritzt dabei Wasser und teilweise Sand im viel zu seichten Wasser um sich.

Es ist offensichtlich erkennbar, dass etwas nicht stimmt. Im Hintergrund pfeift ein Bademeister die Badegäste aus dem Wasser. Ein anderer Badegast geht hingegen auf die Brücke und nähert sich dem Tier, um das Geschehen näher zu beobachten.

Thunfische sind für den Menschen grundsätzlich ungefährlich und ernähren sich laut dem WWF von kleineren Tieren wie Makrelen. Sie werden zwar je nach Unterart bis zu fünf Metern lang und können im Extremfall zwischen 130 und über 600 Kilogramm wiegen, diese Größe sei aber eher eine Ausnahme. Unabhängig davon greifen sie keine Menschen an. Eine grundsätzliche Gefahr besteht dem WWF zufolge eher für die Tiere, weil sie stark gefischt werden: „Weltweit sind die Bestände der Thunfische in den vergangenen Jahren um bis zu 90 Prozent zurückgegangen.“

Thunfisch am Strand versetzt Menschen in Panik: Was Experten hinter dem Vorfall vermuten

Eine direkte Angriffsgefahr ging von dem Thunfisch auf Malta also nicht aus. Da er aber offensichtlich irritiert war, hätte er mit Menschen im Wasser aus Versehen kollidieren und sie somit verletzen können. Einige Badegäste hätten laut Informationen der Malta Times sogar noch versucht, dem Tier zu helfen. Es sei aber auf dem felsigen und seichten Grund in der Bucht schließlich verendet.

Thunfische können je nach Art größer als Menschen werden, wie auf dem Foto zu sehen ist. (Symbolfoto) © VWPics/Imago

Während zunächst angenommen wurde, dass der Fisch aus einer nahegelegenen Fischfarm ausgebrochen war, widerlegten Experten daraufhin die Vermutung. Der Geschäftsführer des maltesischen Verbandes der Aquakulturproduzenten, Charlon Gouder, sagte der Zeitung, dass der Grund für den Vorfall unwahrscheinlich sei. Die meisten Fischfarmen seien aktuell leer. Stattdessen wurde das Tier vermutlich von einem Schnellboot oder einem Speer verletzt und daraufhin desorientiert. (nz)