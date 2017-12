Video: Wieso feiern wir eigentlich Advent?

Wieso feiern wir Advent? Warum öffnen wir Türchen am Adventskalender? Und woher kommt der Brauch, Kerzen am Adventskranz anzuzünden? Alle Antworten gibt es in unserem Erklärvideo.

Die Adventszeit beginnt am vierten Sonntag vor Heiligabend - dem ersten Advent. An diesem Tag zünden wir auch die erste Kerze am Adventskranz an.

Haben Sie gewusst, dass der erste Adventskranz nicht - wie heute - vier Kerzen hatte, sondern an jedem Tag im Advent eine Kerze angezündet wurde? Erfunden hat ihn 1839 der Hamburger Theologe Johann Hinrich Wichern.

+ © dpa Mit dem ersten Adventskranz wollte er den Kindern im Rauhen Hause - damals war das eine Einrichtung für arme und verwaiste Kinder, die Wichern gegründet hatte - die Wartezeit bis Weihnachten verkürzen.

So gesehen ist der Adventskranz auch eine Vorform des Adventskalenders, der Anfang des 20. Jahrhunderts aufkam und noch heute Kindern die Vorweihnachtszeit verschönert.

Alle Hintergründe zur Adventszeit erfahren Sie im Video oben.

Weitere Weihnachtsvideos

Kennen Sie den Unterschied zwischen Weihnachtsmann, Nikolaus, Christkind und Knecht Ruprecht? Hier sehen Sie ein Video, das Ihnen das Who is Who der Weihnachtsfiguren erklärt.

Suchen Sie noch ein Weihnachtsgeschenk?

Das HNA-ePaper-Abo gibt es mit einem iPad oder Galaxy-Tablet. Schon ab 26,90 Euro im Monat bekommen Sie nicht nur das Gerät und können Ihre HNA-Ausgabe digital lesen, Sie erhalten auch Zugang zu unserem Komplett-Archiv, den Abo-Bonus-Vorteilen sowie unserem Push-Service.

Hier finden Sie alle Infos zum ePaper-Abo

Rubriklistenbild: © picture alliance / ZB