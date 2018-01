Entsetzlicher Unfall: Mutter findet Mädchen (4) leblos in eisigem Teich

Schrecklicher Unfall in Thüringen: Ein vierjähriges Mädchen ist in Kanichfeld in einen eiskalten Teich gefallen. Die Mutter fand ihr Kind kurze Zeit später leblos im Wasser.

Kranichfeld - Ein vier Jahre altes Mädchen ist in Thüringen in einen eiskalten Teich gefallen. Das Kind wurde nach kurzer Zeit von der Mutter gefunden und aus dem Wasser gezogen, wie ein Polizeisprecher am Montagmorgen sagte. Es musste reanimiert und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Leipzig gebracht werden. Zum Gesundheitszustand konnte die Polizei am Morgen keine Angaben machen.

Warum das Kind am Sonntagnachmittag in den Teich in Kranichfeld bei Weimar fiel, blieb zunächst unklar.

dpa

