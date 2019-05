Audi-Fahrer verursacht beim Einparken enormen Schaden

Ein 74 Jahre alter Autofahrer hat in Viernheim (Kreis Bergstraße) beim Einparken einen beträchtlichen Schaden verursacht.

Ob ein 74 Jahre alter Audi-Fahrer durch eine Fehlbedienung zwei Autos und in der Folge eine Schaufensterscheibe samt Mauerwerk in der Kettelerstraße beschädigt hat, ermitteln jetzt Beamte der Polizeistation Lampertheim-Viernheim. Darüber berichtet op-online.de*.

Der angerichtete Schaden ist beträchtlich: Die Polizei spricht von 38.250 Euro. Nach bisherigen Ermittlungen wollte der Viernheimer am Montag gegen 18.50 Uhr auf einem Parkplatz seinen Audi mit Automatikgetriebe einparken. Hierbei touchierte er beim Vorwärtsfahren ein geparktes Audi Cabrio am Heck und stieß beim Rückwärtsfahren anschließend so heftig gegen einen Suzuki Swift, dass dieser in die Schaufensterscheibe geschoben wurde.

Die Außenfassade musste nach dem Unfall vom Technischen Hilfswerk gesichtert werden. Das Auto des 74-Jährige wurde abgeschleppt.

