Vietnam: Schmuggler mit Nashorn-Horn aufgeflogen

Schmuggelware, vier Kilo Nashorn-Horn, aufgenommen am 15.06.2017 am Flughafen von Ho-Chi-Minh-Stadt beim vietnamesischen Zoll. Beamte haben die rare Schmuggelware bei Kontrollen im Gepäck zweier aus Afrika ankommender Passagiere entdeckt.

Der vietnamesische Zoll hat am Flughafen von Ho-Chi-Minh-Stadt rund vier Kilo des in Asien beliebten Horns von Nashörnern beschlagnahmt.

Ho-Chi-Minh-Stadt - Die Beamten haben die rare Schmuggelware bei Kontrollen im Gepäck zweier aus Afrika ankommender Passagiere entdeckt, wie die Behörde am Donnerstag (Ortszeit) berichtete. Der 36-jährige Mann und seine 32 Jahre alte Begleiterin seien mit einem Anschlussflug aus Doha in Vietnam eingereist.

Aufgeflogen trotz kreativer Verpackungsmethoden

Nach einem Bericht des vietnamesischen Onlineportals „Dan Tri“ war das Horn in acht Stücke geschnitten. Die einzelnen Teile seien in Alufolie verpackt in Kosmetikboxen, einem Wasserkocher und in Keksschachteln transportiert worden. Der Marktwert der Beute liegt den Angaben nach bei acht Milliarden Dong (rund 315 Euro).

In Vietnam ist die Nachfrage nach Nashorn-Hörnern groß: Sie gelten als Statussymbol, potenzsteigernd und wichtiges Heilmittel. Der Bestand der Nashörner ist weltweit wegen unkontrollierter Jagd und Wilderei stark gefährdet.

dpa