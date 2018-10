Dieses Reh spielt Schlagzeug wie Phil Collins und das Netz lacht sich schlapp

Dieses Video wird sie zum Lachen bringen - garantiert. Ein Reh und Phil Collins‘ Schlagzeug sind die perfekten Zutaten dafür.

München - Katzenvideos waren gestern: Heute lacht das Internet über Tiere, die mehr tun als nur niedlich auszusehen. Diese Tiere leben die Musik! Vor ein paar Wochen war es eine Ziege, die Jon Bon Jovis „Living on a Prayer“ intonierte, nun lacht sich das Internet über ein Reh schlapp, das sich so perfekt zu Phil Collins‘ Schlagzeugsolo in „In the Air Tonight“ bewegt, wie es noch nicht mehr der Meister selbst könnte.

Aber sehen Sie selbst - und UNBEDINGT DEN TON ANSCHALTEN!

Die Kommentare unter dem Video deuten darauf hin, wie sehr die Nutzer das Video genießen - manche auch mehr, als ihnen lieb zu sein scheint.

„Wenn du vor deinem Scharm einen auf cool machen willst“ oder „This is why the internet was invented“ bis hin zu „Ich kann nicht mehr aufhören, es mir anzusehen, bitte schickt Hilfe“. Eine Nutzerin kommentiert: „Ich habe das jetzt schon so fünfzig Mal angesehen und ich musste jedes Mal so heftig lachen.“

„Jetzt lachen in der Bahn alle“

Ein weiterer Nutzer sagt: „Ich konnte nicht aufhören zu lachen und ich war in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Also habe ich es den Menschen rund um mich herum gezeigt und jetzt lachen wir alle.“

Noch ein Kommentar einer YouTube-Userin bekräftigt, wie süchtig das Video anscheinend macht.: „Ich habe seit Tagen keine menschlichen Interaktionen mehr seit ich das hier ansehe.“

Eine Nutzerin aus Neuseeland kommentiert: „Sie haben das gerade im Live-Fernsehen in Neuseeland gezeigt und die ganze Nachbarschaft schüttet sich vor Lachen.“

Bon-Jovi-Ziege bei YouTube

Na, haben Sie noch nicht genug und haben Sie die Bon-Jovi-Ziege verpasst? Bitteschön.

