„Erdbeermond“ über Deutschland: Faszinierende Fotos vom Juni-Vollmond

Von: Martina Lippl

Vollmond und sternenklarer Himmel: In der Nacht auf Sonntag (4. Juni) zeigte sich der „Erdbeermond“ in seiner ganzen Pracht. Die Fotos sind einfach atemberaubend.

München – Was für eine Vollmondnacht! Der Vollmond am 4. Juni machte seinem Namen alle Ehre. Über dem Himmel von Deutschland leuchtet der Erdtrabant in der Nacht auf Sonntag in seinen schönsten rosaroten Farben, bei wunderschönstem Wetter. Für Mond-Liebhaberinnen und Mond-Liebhaber ein Fest. „Erdbeermond“ („Strawberry Moon“) wird der Vollmond im Juni auch gerne genannt.

„Erdbeermond“: Vollmond am Himmel in ganz Deutschland zu sehen

Mit seinem rötlichen Erscheinen hat das allerdings weniger zu tun und ist wahrlich kein astronomischer Begriff. Es ist eher ein Spitzname, weil der Vollmond für die Erdbeer-Saison steht. Allerdings ist der Vollmond im Juni auch unter Honigweinmond oder heißer Mond bekannt. So soll auch in Nordamerika der Begriff „Honeymoon“ für die Hochzeitsreise entstanden sein.

So schön leuchtet der „Erdbeermond“ über Brandenburg

Aufnahmen von dem Naturspektakel gibt es bereits. In den sozialen Netzwerken sind beeindruckende Mond-Fotos aus der ganzen Welt zu finden. „Was für ein Mond heute“, schreibt ein Nutzer auf Twitter. Besonders schön war der „Erdbeermond“ am Himmel von Brandenburg (Deutschland) zu sehen.

Erdbeermond: Der Vollmond leuchtet am späten Abend (4. Juni 2023) rötlich über der Landschaft von Brandenburg. © Patrick Pleul/dpa

Juni-Vollmond: Sternklare Nacht für Naturspektakel „Erbeermond“

Fantastisch sah der Vollmond auch in Hamburg aus. Rosarot scheint er am Aussichtsturm in der Hafencity.

Der sogenannte „Erdbeermond“ am Aussichtsturm in der Hafencity von Hamburg (4. Juni 2023). © Citynewstv/dpa

Vollmond-Spektakel in Hamburg: Nutzerin teilt Mond-Bild auf Twitter

Ein besonders schönes Foto ist Nutzerin „@MPompel“ gelungen. „Der Mond gestern über Hamburg“ und „Meine Perle“ mit einem Herzchen-Emoji twittert sie zu ihrer Aufnahme.

„Erdbeermond“ verpasst? Nachtschwärmer sollten weiter in den Sternenhimmel gucken

Der exakte Vollmondzeitpunkt war am Sonntagmorgen um 5.43 Uhr erreicht. Daher ist die Chance groß, dass in der Nacht auf Montag (5. Juni) der Juni-Vollmond in seiner ganzen Pracht zu bewundern ist, wenn keine Wolken den Blick trüben.

Sonst lohnt sich vielleicht ein Blick in den Mondkalender 2023. Im August sind sogar zwei Vollmonde zu bewundern, wenn das Wetter mitspielt.

Wann ist Vollmond? Der Mondkalender 2023

Vollmondkalender 2023 Datum Vollmond im Juni 2023 4. Juni 2023 Vollmond im Juli 2023 3. Juli 2023 Vollmond im August 2023 1. August 2023 Vollmond im August 2023 31. August 2023 Vollmond im September 2023 29. September 2023 Vollmond im Oktober 2023 28. Oktober 2023 Vollmond im November 2023 27. November 2023 Vollmond im Dezember 2023 27. Dezember 2023

Viele Namen für den Vollmond im Juni

Im deutschsprachigen Raum gibt es für den Vollmond im Juni noch die alten Bezeichnungen Brachmond oder Brachet. Diese gehen laut dem Portal „Time and Date“ auf die Dreifelderwirtschaft zurück: Die landwirtschaftliche Fläche wurde in drei Teile geteilt und im jährlichen Wechsel bewirtschaftet – im Juni wurde traditionell das Brachfeld bearbeitet.

Zahnarzttermin oder Hüftoperation – einige Menschen stimmen wichtige Termine nach dem Mond ab. Dem Erdtrabanten werden sogar geheimnisvolle Kräfte gegen Schmerzen nachgesagt. Eine Studie aus dem Jahr 2014 widerlegt das. (ml)