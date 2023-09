Von Glasgow nach Baden-Würrtemberg: 26-Jähriger fährt 2000 Kilometer mit dem Fahrrad

+ © Oliver Giers Symbolbild: Ein 26-Jähriger aus Röttingen tritt bei der Amateur-WM im schottischen Glasgow an und fährt von dort zurück. © Oliver Giers

Marcel Mändl tritt bei der Amateur-WM im schottischen Glasgow an und fährt von dort zurück in seine Heimat nach Baden-Württemberg. Nach 13 Tagen und 2147 Kilometern erreicht er sein Ziel, am Tag verbrennt er gut einmal 5000 Kalorien. Im Podcast „Gleich Haagt‘s“ berichtet er von seiner Reise.

Nach Schottland ging es noch mit dem Flugzeug. „Da haben wir den gemütlichen Weg genommen“, sagt Marcel Mändl aus Röttingen, der sich für die Amateur-WM im Radsport in Glasgow qualifiziert hatte. Unter 300 Startern belegte er schließlich den 161. Platz. „Ich bin sehr zufrieden“, so der 26-Jährige, der erst seine zweite Saison auf diesem hohen Wettkampf- und Trainingsniveau absolviert.

Im Sport-Podcast „Gleich Haagt‘s“ spricht Mändl über das große Abenteuer, das nach dem Wettkampf folgte: die Rückfahrt mit dem Fahrrad von Glasgow in die Heimat. Im Gespräch mit Freunden entstand die Idee, die Mändl selbst erst „gar nicht ernst genommen hatte“. Zwei, drei Tage später stand die Entscheidung für den Röttinger fest: „Ich fahre mit dem Rad zurück.“