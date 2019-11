Junger Bergsteiger stürzt in Vorarlberg/Österreich in den Tod

Zwei Männer waren beim Wandern in Vorarlberg. Der Ältere der beiden verlor sein Gleichgewicht und bezahlte diese Leichtsinnigkeit mit seinem Leben.

Mittelberg - Tragisches Unglück in Österreich: Ein 29 Jahre alter Wanderer ist in Vorarlberg rund 400 Meter in die Tiefe gestürzt und dabei gestorben. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, verlor der Mann kurz vor dem Gipfel des Kleinen Widdersteins nahe der deutsch-österreichischen Grenze das Gleichgewicht und stürzte durch eine felsdurchsetzte Steilrinne ab. Sein Begleiter (26) verständigte sofort die Rettungskräfte, die aber nur noch den Tod des 29-Jährigen feststellen konnten.

dpa