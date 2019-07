Metal-Festival in Wacken: Wetter beim Festival wird was für die ganz Harten

Bei Wacken 2019 gehört wohl wieder die obligatorische Schlammschlacht dazu. Das Wetter bringt den Metal-Fans an den Festival-Tagen einigen Regen.

Wacken - Seinen 30. Geburtstag feiert dieses Jahr das Wacken-Open-Air. Vom 1. bis 3. August wird das kleine Dorf Wacken in Schleswig-Holstein wieder zum Zentrum für Metalheads. Alle 75.000 Eintrittskarten wurden bereits im Vorfeld verkauft. Seit Anfang der Woche reisen die „Wackener“ an und besiedeln nach und nach den Campingplatz. Auf eines sollten dabei alle gefasst sein: Es wird nass.

Wacken 2019: Metal-Festival wird regnerisch

Die Wettervorhersage für das Festival-Wochenende ist eindeutig. Sturmtief Wolfgang schickt eine Wetterfront über die britischen Inseln und die westliche Nordsee nach Deutschland. Und die bringt Regen mit sich, berichtet Meteorologe Matthias Motschmann von wetter.net. Schon am Mittwoch sollen die ersten Schauer runterkommen. Die Temperaturen liegen zwischen 20 und 23 Grad. Für viele Wacken-Fans also genau das richtige Wetter, denn Matsch und Schlamm gehören in gewisser Weise dazu bei einem der größten Metal-Festivals weltweit.

Für die nächsten Tage ist nicht unbedingt Besserung in Sicht. Der Donnerstag startet sonnig, doch am Abend, wenn das Festival mit zahlreichen Auftritten so richtig in Fahrt kommt, wird wieder Regen erwartet. Nass bleibt es auch am Freitag, dann sind sogar teils kräftigere Gewitter möglich. In solchen Fällen warnen die Veranstalter über die Website des Festivals. Nachts sinken die Temperaturen auf bis zu 13 Grad.

Letzter Tag des Wacken-Open-Air bleibt vermutlich trocken

Am Samstag wird das Wacken-Open-Air Stand jetzt wohl trocken zu Ende gehen. Es werden Temperaturen von bis zu 21 Grad erwartet. Für hartgesottene Wackener ist ein verregnetes Festival ohnehin nichts neues. Abgesehen vom vergangenen Jahr, als die große Hitze über dem Open-Air schwebte, wurde das Metal-Festival schon einige Male zum Matsch-Festival.

Neu ist in diesem Jahr ein Drohne, die das Festival aus der Luft überwacht. Vergangenes Jahr sorgte eine sehr freizügige Besucherin für Aufsehen.