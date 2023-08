„Getrennt gucken, gemeinsam feiern“: Wacken-Gründer kündigt umfassenden Festival-Stream an

Von: Marvin Köhnken

Wacken wird 2023 nicht das Festival sein, das sich alle erhofft haben. Zehntausende Fans müssen zu Hause bleiben. Ein „as much Inhalt as possible“-Stream soll sie entschädigen.

Wacken – Wacken-Mitgründer Thomas Jensen hat sich am Mittwochmorgen an alle Fans des Metal-Festivals gewandt und die Situation vor Ort erklärt. Mit großem Bedauern sei die Anreise zum Wacken-Gelände letztendlich komplett gestoppt worden. Eine Alternative hat er aber auch parat: einen Livestream, der möglichst viel vom Festival zu denen tragen soll, die es nicht auf das Gelände geschafft haben.

Jensen verspricht in seinem Video-Statement, ein umfangreiches Wacken-Streaming-Programm anzubieten, um das Festival dennoch so gut wie noch irgendwie möglich zu erleben. „Getrennt gucken, aber gemeinsam feiern“, gibt er als Motto für das diesjährige Festival aus und erinnert an das „Wacken World Wide“-Alternativkonzept, das während der Corona-Pandemie viele Menschen über das Internet erreicht hat, als keine regulären Konzerte möglich waren. „Ich weiß nicht, was schwerer ist – die zwei Absagen in der Pandemie oder jetzt Leuten, die auf dem Weg zu uns sind, zu sagen: Ihr könnt nicht mehr kommen“, gesteht der Wacken-Gründer mit großem Bedauern.

Wacken im Livestream: So viel Festival wie noch nie online abrufbar

Thomas Jensen äußerte seine Dankbarkeit und Anerkennung gegenüber allen Beteiligten und betonte, dass die Party weitergehe, wenn auch in anderer Form: „Ihr kennt uns, wir wollen nicht aufgaben. Wir werden uns was einfallen lassen.“ Sein Angebot: „As muss Inhalt as possible“ im Livestream auf MagentaTV und MagentaMusik.de. „Alles, was wir kriegen“ soll demnach den Weg auf die Bildschirme bei den Leuten zu Hause finden. „Wenn ihr nicht zu uns kommen könnt, kommen wir zu euch!“, ist Thomas Jensen optimistisch.

Wer schon auf dem Wacken-Gelände ist, kann dort bleiben. Alle anderen müssen auf den Livestream des Festivals ausweichen, wenn sie die Bands erleben möchten. © Christian Charisius/dpa

Wacken-Livestream am Mittwoch 12 Uhr: Skew Siskin 13:30 Uhr: Nervosa 15:15 Uhr: Cousine 16 Uhr: Holy Moses 17:15 Uhr: Ankor 17:45 Uhr: Skindred 19 Uhr: Battle Beast 19:45 Uhr: Broilers 21:15 Uhr: Beyond the Black 22 Uhr: Doro

Was das konkret bedeutet, war am Mittwochvormittag noch offen. Los geht es auf jeden Fall bereits am Mittag. Der erste Stream wurde für 11:55 Uhr angekündigt – zu diesem Zeitpunkt spielen Skew Siskin auf der Louder-Stage und eben auch online. Bereits im Vorfeld hatten das Wacken-Team und MagentaTV „so viel Wacken wie noch nie“ im Stream angekündigt: „Die besten Shows, exklusives Behind the Scenes Material, Interviews und viele Specials“. Jeden Morgen ist geplant, das Programm des Tages online zu veröffentlichen.

Der Festival-Livestream ist bei MagentaTV am Fernseher, in der App und kostenlos auf MagentaMusik.de empfangbar.