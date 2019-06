Von Zug überrollt: Polizisten erweisen Kollegen letzte Ehre

Nach dem tragischen Unfall in Wächtersbach erweisen Polizisten in ganz Hessen dem getöteten Kollegen die Ehre.

Wächtersbach - Update, 14. Juni, 14.04 Uhr: Überall in Hessen hielten am Freitag um 14 Uhr Streifenwagen an, manche Beamten schalteten die Blaulichter an. Es war ihre Art, Mark. K. aus Mittelhessen die letzte Ehre zu erweisen, wie giessener-allgemeine.de* berichtet. Zeitgleich fand die Beisetzung des Polizisten im Kreise seiner Angehörigen und Kameraden statt. Mark K. war Teil des Spezialeinsatzkommandos Frankfurt am Main. Der 44 Jahre alte Kriminalhauptkommissar kam vor einer Woche auf tragische Weise bei einem Einsatz in Wächtersbach ums Leben gekommen.

Update, 7. Juni, 16.00 Uhr: Die 28 und 34 Jahre alten Festgenommenen und die beiden noch Flüchtigen sollen kurz nach Mitternacht in ein Geschäft in der Industriestraße eingebrochen sein. Bei den vier Männern soll es sich um Mitglieder einer Diebesbande handeln. Die festgenommenen Beschuldigten, die keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben, sollen im Laufe des Tages einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

Erstfassung, 7. Juni, 09.06 Uhr: Bei einer Fahndung im Main-Kinzig-Kreis ist ein Polizeibeamter in der Nacht zum Freitag tödlich verunglückt. Der Mann sei in der Nähe des Bahnhofs Wächtersbach von einem Zug erfasst und überrollt worden, teilte die Polizei Offenbach mit.

Toter Polizist nach Unglück

Die Fahndung habe im Anschluss an einen Ladeneinbruch stattgefunden - zwei Verdächtige seien bereits gegen 0.40 Uhr festgenommen worden. Laut "Bild.de" hatte der Polizist die Diebe zu Fuß verfolgt und war deshalb an den Gleisen. Die Polizei bestätigte das zunächst nicht und nannte auch keine weiteren Details. Die Staatsanwaltschaft Hanau hat die Ermittlungen übernommen.

Über Twitter kondolierten die Frankfurter Kollegen des Getöteten: "Wir trauern um unseren Kollegen der letzte Nacht im Einsatz ums Leben kam. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie, den Hinterbliebenen und Kolleginnen. Wir wünschen allen Kraft in dieser schweren Stunde".

Polizei fahndet nach flüchtigen Tätern

Die Kriminalpolizei fahndet nach den beiden flüchtigen Tätern, die in Richtung des Waldstücks Wächtersbach-Aufenau im Bereich der Bundesstraße 276 geflüchtet sind. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06051/827-0.

tom/dpa

