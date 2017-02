Während der Stillzeit brauchen Babys keine Extra-Flüssigkeit

Ab der Geburt stilen die meisten Mütter ihre Kinder. Mit der Muttermilch sind die Babys rundum versorgt. Anders sieht es in der Breizeit aus.

Bonn (dpa/tmn) - Während der Stillzeit sollten Babys keine anderen Getränke außer der Muttermilch zu sich nehmen. "Muttermilch ist optimal an das Kind angepasst und gleicht es zum Beispiel aus, wenn das Baby bei Hitze schwitzt", erklärt Maria Flothkötter vom Netzwerk Gesund ins Leben.

Mit Gemüse-Kartoffel-Fleisch-Brei - etwa zwei Monate nach Beginn der ersten Löffelfütterung - brauchen Kinder dann Extra-Flüssigkeit. Flothkötter empfiehlt etwa 200 Milliliter am Tag. Am besten eigne sich Leitungswasser. Wichtig sei aber, nicht das Standwasser aus dem Hahn zu nehmen. Stattdessen sollten Eltern den Hahn kurz aufdrehen und so lange warten, bis das Wasser spürbar kälter ist. "Dann weiß man, dass es frisches Wasser ist", sagt Flothkötter.