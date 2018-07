Polizisten blicken in Kofferraum - als Beamte Inhalt sehen, schlagen sie sofort Alarm

Ein Autofahrer hat Polizisten seinen vollgepackten Kofferraum gezeigt. Als die Beamten sahen, was der ältere Herr da mit sich führte, schlugen sie sofort Alarm.

Coesfeld – Am Freitag fuhr ein 88-Jähriger bei der Polizei Coesfeld vor. Er betrat die Polizeiwache, trug sein Anliegen vor und wurde von Beamten zu seinem Auto begleitet. Dann zeigte der Rentner den Uniformierten, was er in seinem Wagen dabei hatte – und erntete dafür prompt mehrere Strafanzeigen.

Mit dem Inhalt verstoß der Mann gegen gleich zwei verschiedene Gesetze. Im Kofferraum lagen zahlreiche Waffen und Sprengstoff. Sprengstoffexperten des LKA wurden gerufen, um den Kofferrauminhalt zu entfernen.

