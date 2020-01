Brand in Wohnhaus: Feuerwehr macht schreckliche Entdeckung

Tragödie im Odenwald: Nach einem Brand in Wald-Michelbach findet die Feuerwehr eine tote Frau. Die Polizei steht vor einem Rätsel.

Brand in einem Wohnhaus in Wald-Michelbach (Kreis Bergstraße) im Odenwald

Feuerwehr macht eine schreckliche Entdeckung

Sie findet eine tote Frau im Haus

Update vom Donnerstag, 2.01.2020, 12.33 Uhr: Zu dem Brand in Wald-Michelbach im Odenwald gibt es neue Details. Bei dem Feuer war die Leiche einer 71 Jahre alte Frau in dem Wohnhaus gefunden worden. Die Feuerwehr nahm zuvor zwei Menschenrettungsversuche, fand die Frau aber nicht. „Wir haben sie erst aufgefunden, als wir bei den Löscharbeiten in den Hauptraum des Gebäudes vordrangen, in dem das Zentrum des Feuers lag“, erklärte der Wald-Michelbacher Gemeindebrandinspektor Peter Capuani der Odenwälder Zeitung.

Brand in Wald-Michelbach: Feuerwehr findet tote Frau - Flammen schlagen aus Dach

Er war es auch, der als erster am Brandort in Wald-Michelbach ankam. „Da schlugen schon die Flammen aus dem Dach, das Gebäude stand in Vollbrand“, sagte er. Mittlerweile hat die Feuerwehr den Brand gelöscht, ist aber noch bis in den späten Nachmittag im Einsatz, weil sie die letzten Glutnester entdecken muss.

Update vom Donnerstag, 2.01.2020, 11.10 Uhr: Nach dem schweren Brand in Wald-Michelbach im Odenwald ist die Feuerwehr aktuell immer noch vor Ort, berichtet die Polizei auf Nachfrage. Aus bislang ungeklärter Ursache war am Donnerstag im Feriendorf ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr machte kurz darauf eine schreckliche Entdeckung: Sie findet eine tote Frau in dem Gebäude. Wie die Frau ums Leben gekommen ist, ist bislang unklar.

Brand in Wald-Michelbach: Polizei untersucht das Gebäude

„Wir werden dazu wahrscheinlich heute auch keine neuen Erkenntnisse haben“, erklärte ein Sprecher der Polizei. Die Brandermittler der Polizei werden vermutlich erst am Freitag (3.01.2019) das Gebäude untersuchen, wenn es ausgekühlt ist. Wald-Michelbach ist eine Gemeinde im Odenwald und gehört zum Kreis Bergstraße. Die nächsten größeren Städte sind Weinheim, Mannheim und Darmstadt

Erstmeldung vom Donnerstag, 2.01.2020, 9.50 Uhr: Wald-Michelbach - Nach dem Brand eines Wohnhauses im Feriendorf in Wald-Michelbach (Kreis Bergstraße) untersuchen die Ermittler des Kommissariats 10 der Heppenheimer Kriminalpolizei nun die Hintergründe.

Brand in Wald-Michelbach: Feuerwehr findet tote Frau im Gebäude

Der Vollbrand des Hauses in Wald-Michelbach wurde am Donnerstag (02.01.) gegen 8.30 Uhr von Anwohnern bemerkt. Im Rahmen der Löscharbeiten fanden Einsatzkräfte der Feuerwehr Wald-Michelbach im Haus eine Tote. Vermutlich handelt es sich hierbei um die 71 Jahre alte, offenbar gehbehinderte Hausbewohnerin.

Was letztlich zu dem Brand geführt hat und wie die im Haus aufgefundene Person zu Tode kam, ist derzeit noch völlig unklar und bedarf der weiteren Ermittlungen. Auch zur Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. chw

