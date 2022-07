Experte fordert Umdenken bei Waldbrandbekämpfung in Deutschland: „Hinken einfach hinterher“

Teilen

Tschechien, Hrensko: Ein großer Waldbrand im Nationalpark Böhmische Schweiz nahe der Grenze zu Sachsen. © Hajek Ondrej/CTK/AP/dpa

Deutschland ist diesen Sommer von mehreren Waldbränden betroffen. Ein Experte sieht uns im Hintertreffen im Vergleich mit anderen Ländern und will die Bekämpfung verbessern.

Bonn/Freiburg - Immer häufiger kommt es auch in Deutschland zu Waldbränden. Die extremen Temperaturen des menschengemachten Klimawandels sorgen für längere und stärkere Dürren und Trockenheit auch hierzulande. Die begünstigen natürlich die Brände, auch wenn die Ursache fast immer der Mensch selbst ist, wie Meteorologe Jörg Kachelmann betont. In 95 Prozent der Fälle sei der Mensch die direkte Ursache. Beides zusammen sorgt dann für schwere Waldbrände wie in Brandenburg oder der in der Sächsisches Schweiz, wo die Feuerwehr seit Tagen gegen die Flammen kämpft.

Forstexperte: Neue Strategien für Waldbrandbekämpfung nötig

Nach Ansicht des Forstwissenschaftlers Alexander Held braucht es nun neue Ansätze für die Waldbrandbekämpfung in Deutschland. „Was wir jetzt erleben an Feuerverhalten, ist normalerweise sichtbar in Spanien und Portugal. Da hinken wir einfach hinterher, was Ausbildung, Strategie, Taktik, aber auch die Ausrüstung angeht“, sagte Held im Fernsehsender phoenix. Die Thematik sei bekannt und es werde zusammen mit Feuerwehrschulen an neuen Ausbildungskonzepten und -unterlagen gearbeitet. Allerdings werde man gerade von der aktuellen Entwicklung „rechts überholt“.

Ziel sei ein Feuermanagement, wozu die Feuerwehren und das Löschen von Bränden als elementare Bausteine gehörten. Allerdings gebe es noch 15 weitere Bausteine, etwa die Land- und Forstwirtschaft, Umweltbildung, Bewusstseinsbildung, Tourismus - alle Akteure müssten vorzugsweise koordiniert in die gleiche Richtung „hin zur gleichen Vision einer resilienteren Landschaft arbeiten, erst dann kann die Feuerwehr sicher und effektiv ihre Aufgaben erfüllen“.

Waldbrände: Deutschland hinke hinterher - Experte fordert reichhaltig gemischten Wald

Held bemängelte, dass seit Jahren darüber diskutiert werde, den Wald hin zu mehr Naturnähe umzubauen, doch hinke man auch dort der rasanten Entwicklung hinterher. Das Rezept für die Zukunft sei ein möglichst reichhaltig gemischter und kompletter Wald. Dann könne man, auch ohne neue Baumarten einzuführen, eine Waldlandschaft erzeugen und bewirtschaften, „die weniger brennbar ist und die, wenn sie brennt, langsamer verbrennt und nicht so viele Schäden anrichtet“.

Damit dies gelinge, müssten die Akteure in Land- und Forstwirtschaft „mit viel mehr Nachdruck“ diesen Waldumbau kombiniert mit kurzfristigen technischen Maßnahmen wie die Schaffung von Schutzschneisen vorantreiben. Held ist Experte für forstliches Risikomanagement beim European Forest Institute (EFI). (md mit dpa)