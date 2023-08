Waldbrände in Kanada weiten sich aus: Tausende Menschen fliehen vor den Flammen

Von: Martina Lippl

Kanada kämpft seit Wochen gegen verheerende Waldbrände. Städte sind in Rauch gehüllt, Tausende mussten ihre Häuser verlassen. Die Lage ist weiter kritisch.

Victoria – Feuer frisst sich unerbittlich durch das Land. Flammen schlagen hunderte Meter in den Himmel. Löscharbeiten aus der Luft oder am Boden sind teils zu gefährlich und auch aussichtslos. Kanada erlebt in diesem Jahr Waldbrände von bislang unbekannten Ausmaßen. Zehntausende Menschen mussten sich bereits in Sicherheit bringen. Viele haben bereits alles verloren. Ein Ende ist nicht in Sicht. Kanadas Premierminister Justin Trudeau kündigte an, Soldaten und Ausrüstung zu entsenden.

Waldbrände in Kanada: Provinz ruft Notstand aus

Im Westen Kanadas wüten großflächige Waldbrände, besonders in British Columbia und Northwest Territories. In British Columbia mussten bereits 30.000 Menschen ihre Häuser verlassen. Weitere 35.000 Menschen könnten bald evakuiert werden, erklärte der Premierminister von British Columbia, David Eby, auf einer Pressekonferenz. Das Ausmaß der Zerstörung durch das Feuer sei bisher noch nicht abschätzbar. British Columbia rief am Freitag den Notstand aus.

Wayne Smith harrt mit seinem Hund und seinem Papagei auf einem Walmart-Parkplatz aus. Er und seine Tiere mussten am Sonntag (20. August) ihr Zuhause verlassen. © PAIGE TAYLOR WHITE/Afp

„In diesem Jahr erleben wir in British Columbia die schlimmste Waldbrandsaison aller Zeiten“, hieß es in einer Mitteilung. Die Lage in der Provinz habe sich in den vergangenen 24 Stunden rasant verändert, hieß es. „Wir stehen in den kommenden Tagen vor einer äußerst herausfordernden Situation.“ Zahlreiche Häuser brannten in West Kelowna (30.000 Einwohner) nieder. Die Großstadt Kelowna (150.000 Einwohner) auf der anderen Seite des Okanagan Lake war am Sonntag weiterhin von dichtem Rauch eingehüllt.

Erschütternde Aufnahmen aus West Kelowna British Columbia ins Kanada. Der Berghang oberhalb des Seeufers steht am Freitag (18. August) in Flammen. © IMAGO/Darryl Dyck

Die Stadt Yellowknife (Northwest Territories) am nördlichen Polarkreis ist schon fast komplett verlassen. Heftige Feuer näherten sich bis auf wenige Kilometer der Stadtgrenze der Gebietshauptstadt.

„Wir haben in den vergangenen 48 Stunden mehr als 19.000 Menschen aus Yellowknife evakuiert“, schreibt der regionale Umweltminister Shane Thompson auf der Online-Plattform X (vormals Twitter). Mehr als 15 000 Menschen seien auf dem Landweg geflüchtet, etwa 3800 seien ausgeflogen worden. Etwa 1000 Menschen mit systemrelevanten Tätigkeiten seien in der Stadt und ihrer Umgebung zurückgeblieben.

British Columbia : Region Kelowna

: Region Kelowna Northwest Territories: Stadt Yellowknife

Kanada brennt – seit Monaten kämpft das Land gegen Waldbrände

Seit Monaten kämpft Kanada gegen Waldbrände. Insgesamt verbrannten in Kanada in diesem Jahr bereits rund 14 Millionen Hektar Wald – das entspricht der Fläche Griechenlands. Experten sehen die extremen Feuer auch als Folge der Klimakrise, die unter anderem zu ausgetrockneten Böden geführt habe.

Auch jenseits der Grenze in den USA mussten am Wochenende mehrere tausend Menschen vor Waldbränden im benachbarten Bundesstaat Washington fliehen. Laut Berichten örtlicher Medien kam dort mindestens ein Mensch ums Leben. In der Stadt Medical Lake, in der Nähe der Stadt Spokane sowie nahe eines Stützpunkts der US-Luftwaffe wurden Evakuierungen angeordnet. Ein Highway-Abschnitt, der Washingtons Hauptstadt Seattle mit dem Osten des Landes verbindet, wurde geschlossen, wie die Behörden mitteilten. (ml/afp/dpa)