Waldbrände in Deutschland: Nur 15 Minuten Regen – „Lage weiter sehr angespannt“

Von: Martina Lippl

Seit Tagen brennt es im Nationalpark Sächsische Schweiz und in der Böhmischen Schweiz. Löschhubschrauber sind im Einsatz. © Robert Michael/dpa

Es brennt im Nationalpark Sächsische Schweiz und in der benachbarten Böhmischen Schweiz. Das Wetter hilft kaum. Im Süden Brandenburgs haben die Einsatzkräfte Verstärkung angefordert.

Bad Schandau/Falkenberg – Seit sieben Tagen brennt der Wald im Nationalpark Sächsische Schweiz und auch auf der tschechischen Seite, der Böhmischen Schweiz. Es ist ein gewaltiger Kraftakt. Allein am Samstag kämpften 560 Einsatzkräfte gegen die Flammen. 13 Hubschrauber und Löschflugzeuge unterstützen die Löscharbeiten aus der Luft. Eine Entspannung der Lage ist momentan nicht in Sicht.

Kampf gegen Waldbrände: Sächsischer Schweiz und Böhmischer Schweiz bringt Regen keine Entspannung

Es habe nur 15 Minuten ergiebig geregnet, sagte der Sprecher des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Thomas Kunz, am Samstagabend der Deutschen Presse-Agentur. Die einzige Wirkung sei gewesen, dass wegen des Niederschlags Rauch aus Glutnestern aufgestiegen sei und diese so sichtbar geworden seien. „Sollte sich die Wetterlage nicht ändern, gibt es keine Chance auf Besserung“, sagte Kunz. Ein Ende des Einsatzes sei nicht in Sicht. „Wir rechnen nicht mehr in Tagen, wir rechnen in Wochen“, sagte er. „Die Lage ist weiter angespannt.“ In der Sächsischen Schweiz brennt etwa 150 Hektar Wald. Auch auf der tschechischen Seite sind die Feuerwehren im Dauereinsatz. Dort brennt eine Fläche von 1060 Hektar.

Waldbrände in der Sächsischen Schweiz und in der Böhmischen Schweiz (Tschechien)

Sächsische Schweiz : Etwa 150 Hektar Wald sind von Waldbränden betroffen – ein Gebiet fast so groß wie die Insel Helgoland.

: Etwa 150 Hektar Wald sind von Waldbränden betroffen – ein Gebiet fast so groß wie die Insel Helgoland. Böhmische Schweiz: Dort brennt eine Fläche von 1.060 Hektar.

Verletzte bei Waldbränden in der Böhmischen Schweiz und in der Sächsischen Schweiz

Nach Angaben der deutschen Behörden sind bisher vier Feuerwehrleute bei dem Einsatz verletzt worden. Zwei von ihnen mussten stationär behandelt werden. Verletzte unter der Bevölkerung gebe es bislang nicht. Im tschechischen Waldbrandgebiet wurde ein Feuerwehrmann am Samstagnachmittag von einem umstürzenden Baum erfasst und schwer verletzt. Seit Beginn der Waldbrände sind bisher 37 Feuerwehrleute verletzt worden.

Waldbrand im Elbe-Elster-Kreis in Brandenburg: Weitere Einsatzkräfte sind angefordert worden

Im Waldbrandgebiet im Süden Brandenburgs haben die Einsatzkräfte unterdessen Verstärkung angefordert. Weil Sommer-Temperaturen ohne nennenswerten Niederschlag vorhersagt seien, seien weitere Brandschutzeinheiten aus dem Land angefordert worden, teilte der Landkreis Elbe-Elster am Samstagabend mit. „Diese Situation birgt das Risiko aufflammender Feuer.“ (ml mit Material der dpa)

