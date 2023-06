Extremwetter in den USA löst neuen Goldrausch aus – Polizist kündigt und wird Vollzeit-Goldgräber

Von: Bjarne Kommnick

Das Extremwetter in den USA löst einen neuen Goldrausch aus. Zahlreiche Hobbysucher versuchen in Flüssen ihr Glück, an das wertvolle Metall zu gelangen.

Kalifornien – Als 1848 in der kalifornischen Hauptstadt Sacramento zum ersten Mal Gold in einem Fluss gefunden wurde, machten sich tausende Menschen auf die Suche nach dem Schwermetall – der Goldrausch war geboren. Bis heute trägt der US-Bundesstaat Kalifornien deshalb den Beinamen „Golden State“. 175 Jahre später scheint sich die Geschichte in etwas kleinerem Ausmaß zu wiederholen, wie die New York Times zuvor berichtet. Grund sei das Extremwetter in den USA, das Gold in die Flüsse spült.

Ereignis Kalifornischer Goldrausch Beginn 1848 Höhepunkt 1849 Auslöser Goldfund von Arbeiter James W. Marshall

Extremwetter spült Gold in kalifornische Flüsse

Denn massiver Starkregen in den Wintermonaten hätte durch Gebirgsbäche und Flüsse einen weiteren Vorrat an Edelmetallen flussabwärts gespült. Außerdem soll der Klimawandel dafür verantwortlich sein, dass Gletscher wie beispielsweise der Palisades in Sierra Nevada schneller schmelzen würden und neue Goldvorkommen freigesetzt würden. Zudem hätten gewaltige Waldbrände, wie sie derzeit auch in Kanada herrschen, in den vergangenen Jahren dafür gesorgt, dass der Boden sich lockerte und durch Niederschläge noch unentdecktes Gold in die Flüsse geschwemmt worden sei.

In den USA machen sich Menschen wieder vermehrt auf die Suche nach Gold aus dem Fluss. (Symbolbild) © imago

Das Phänomen würde Hunderte Hobby-Goldsuchende aktivieren, um sich auf die Suche nach Gold in Flüssen zu machen. Die New York Times berichtet dabei auch von Erfolgen. So habe ein Mann im US-kalifornischen Placerville innerhalb von 20 Minuten Gold im Wert von rund 100 US-Dollar gefunden. Ein anderer soll seinen Job als Polizist aufgegeben haben, um jetzt als Goldgräber zu leben. Bei nur ein paar Ausflügen im April habe er Gold im Wert von 750 Dollar gefunden.

„Großartiges Jahr“: Goldsucher profitieren von starken Niederschlägen und steigenden Temperaturen

Was der Natur schadet, scheint ein Segen für die Goldgräber zu sein. Tony Watley, Präsident eines Gold Country Treasure Seekers Clubs, ein Verein für Hobbysucher, in denen sich die Mitglieder einmal im Monat treffen, um ihre Funde zu präsentieren, erklärt gegenüber New York Times: „Es wird ein großartiges Jahr, überall sehen wir neue Erosion.“

Gold im Wert von 50.000 Dollar hatten die Treasur Seekers nach eigener Rechnung bei ihrem letzten Treffen auf dem Tisch. Ein Mitglied des Klubs erklärt: „Wir hatten bei den letzten beiden Treffen mehr Gold zusammen, als ich in den letzten zwei Jahren gesehen habe.“ Laut einem Mitglied des Klubs sei im Juni oder Juli der beste Zeitpunkt, um Gold, das übrigens ein wertbeständiger Schutz gegen die Inflation sei, zu suchen, wenn der Wasserpegel der Flüsse am niedrigsten sei.