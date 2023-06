Überblick: Waldbrandgefahr in Norddeutschland nimmt zu

Von: Sebastian Peters

Waldbrände, Moorbrände und Flächenbrände stellen eine ernsthafte Gefahr in Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Hamburg dar. Ein Überblick.

Norddeutschland – In den letzten Jahren hat das Bewusstsein für die drohende Gefahr von Waldbränden weltweit zugenommen. Normalerweise konzentrieren sich die Diskussionen und Berichte auf Regionen wie Kalifornien, Australien oder das Mittelmeer, wo Waldbrände häufig auftreten. Jedoch besteht auch in Norddeutschland eine nicht zu unterschätzende Gefahr von Waldbränden, auch wenn dies für viele überraschend sein mag. In Niedersachsen ist die Waldbrandgefahr bereits jetzt schon hoch. Der Grund – außergewöhnlich wenig Regen.

Waldbrandgefahr in Niedersachsen, Hamburg und Schleswig-Holstein – Es drohen auch Flächenbrände

Die Landschaft Norddeutschlands ist von einer Vielzahl von Wäldern, Heidegebieten und Moorgebieten geprägt. Diese Regionen sind von entscheidender Bedeutung für das lokale Ökosystem und tragen zur Erhaltung der biologischen Vielfalt bei. Sie sind aber auch anfällig für Waldbrände, besonders in Zeiten anhaltender Trockenheit, die aufgrund des Klimawandels immer häufiger zu beobachten sind.

So geschehen auch im Süden Niedersachsens: Im Harz ist es kürzlich zu einem großen Waldbrand gekommen, bei dem Menschen vom Brocken evakuiert werden mussten. Es ist nur einer von vielen Bränden in der Region.

Feuer in Niedersachsens Wäldern: Darum sind Waldbrände nicht zu unterschätzen

Waldbrände können verheerende Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft haben. Hier sind einige der Hauptgründe, warum Waldbrände so gefährlich sind:

Zerstörung der Flora und Fauna: Waldbrände können riesige Waldgebiete zerstören und dadurch die Heimat zahlreicher Tier- und Pflanzenarten bedrohen. Dies kann zu einer Verringerung der biologischen Vielfalt führen.

Klimawandel: Waldbrände setzen große Mengen an Kohlendioxid (CO₂), einem Treibhausgas, frei, was zur globalen Erwärmung beiträgt. Darüber hinaus sind Wälder wichtige Kohlenstoffspeicher. Wenn sie verbrennen, geht diese Speicherkapazität verloren.

Bedrohung von Gemeinden und Infrastruktur: Waldbrände können sich schnell ausbreiten und Gemeinden bedrohen, was zu Evakuierungen und materiellen Schäden führen kann. Sie können auch wichtige Infrastrukturen wie Stromnetze und Verkehrswege beschädigen.

Ein großer Teil der norddeutschen Wälder besteht aus Nadelbäumen, insbesondere Kiefern. Diese Bäume sind aufgrund des hohen Harzgehaltes ihrer Nadeln und Äste besonders brennbar. Darüber hinaus können die sandigen Böden, die in dieser Region vorherrschen, dazu führen, dass die Feuchtigkeit schnell verdunstet, wodurch die Vegetation und der Boden noch trockener und brennbarer werden.

Wald- und Moorbrand: Lüneburger Heide und das Emsland besonders gefährdet

Die Heide- und Moorgebiete Norddeutschlands, wie die Lüneburger Heide oder das Emsland, sind ebenfalls gefährdet. Trockene Heide und austrocknende Moore können schnell zu Brennpunkten werden, insbesondere wenn menschliche Aktivitäten, wie z. B. achtlos weggeworfene Zigarettenkippen oder nicht ordnungsgemäß gelöschte Lagerfeuer, dazu kommen.

Die Waldbrandgefahr nimmt zu den warmen Jahreszeiten wieder zu (Symbolfoto) © Fabian Sommer/dpa

Es gibt auch eine direkte Verbindung zwischen dem Klimawandel und der Zunahme von Waldbränden. Wissenschaftliche Studien zeigen, dass extreme Wetterereignisse, einschließlich längerer Trockenperioden, mit dem Klimawandel in Verbindung gebracht werden können. Diese Veränderungen führen zu trockeneren Bedingungen, die das Risiko von Waldbränden erhöhen.

Feuer im Wald und Moor bekämpfen: Schnelle Reaktion erforderlich

Um die Gefahr von Waldbränden in Norddeutschland zu bekämpfen, sind mehrere Maßnahmen erforderlich. Dazu gehören eine effektive Überwachung und schnelle Reaktion auf Waldbrände, ein besseres Management der Waldressourcen, einschließlich einer abwechslungsreicheren Aufforstung, und eine breitere Aufklärung der Öffentlichkeit über die Risiken und Vermeidungsstrategien von Waldbränden.

Zudem muss auf globaler Ebene gegen den Klimawandel vorgegangen werden. Es ist wichtig, dass wir unsere Treibhausgasemissionen reduzieren und uns an die veränderten Bedingungen anpassen, um die Häufigkeit und Intensität von Waldbränden zu minimieren.