18-Jährige am Skateplatz unterwegs - dort wird ihr schlimmster Albtraum wahr

Eine junge Frau ist alleine unterwegs, als sie plötzlich von zwei Unbekannten überrascht wird. Für die 18-Jährige nimmt das Horror-Szenario seinen Lauf.

Waldkraiburg - Grauenvolle Szenen spielten sich an einem Skateplatz im Landkreis Mühldorf am Inn ab: Eine 18-Jährige war dort am helllichten Tag unterwegs, als sie plötzlich von zwei Männern überwältigt wurde. Jetzt sucht die Polizei nach den Perversen. Über den Vorfall berichtet extratipp.com*.

Waldkraiburg: Junge Frau wird plötzlich zu Skatepark gezerrt

Was war passiert? Vergangenen Montag (21. Januar) war die 18-Jährige gegen 13 Uhr mittags in Waldkraiburg unterwegs. Am Skaterplatz im Bereich der Adlergebirgsstraße kamen der jungen Frau zwei Männer entgegen, die sie nicht kannte. Einer der beiden Täter packte sie plötzlich und zerrte sie in Richtung des Skateplatzes - dort nahm das Horror-Szenario seinen Lauf!

Die zwei Männer begannen, die 18-Jährigeunsittlich anzufassen und zu belästigen. Irgendwann ließen sie von ihr ab und flüchteten vom Tatort. Jetzt sucht die Polizei im Landkreis nach den zwei Perversen aus Waldkraiburg und veröffentlicht eine Täterbeschreibung:

Täter 1 : ca. 15 - 30 Jahre alt, 175 cm bis 180 cm groß, schlank, dunkel gekleidet mit dunkler Bomberjacke und Nike-Turnschuhen, dunkle kurze Haare

: ca. 15 - 30 Jahre alt, 175 cm bis 180 cm groß, schlank, dunkel gekleidet mit dunkler Bomberjacke und Nike-Turnschuhen, dunkle kurze Haare Täter 2: ca. 15 - 30 Jahre alt, 160 cm bis 170 cm groß, schlank, dunkel gekleidet mit dunkler Bomberjacke und Nike-Turnschuhen, dunkle kurze Haare

Kriminalpolizei sucht nach Triebtätern aus Waldkraiburg

Die Kriminalpolizei in Mühldorf am Inn hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (08631) 36730 zu melden.

Natascha Berger

* extratipp.com ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.