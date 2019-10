Giftstoff legt Autobahn lahm - Aufruf an Bevölkerung

Nachdem ein Transporter umgekippt war, legt ein ausgetretener Giftstoff die A29 lahm. Die Polizei richtet dringliche Warnungen an die Bevölkerung.

Wardenburg/Niedersachsen - Ein gefährliches Gift ist beim Unfall eines Gefahrguttransporters auf der Autobahn 29 in Niedersachsen ausgetreten. Nach Polizeiangaben war der giftige und hochentzündliche Stoff Isocyanat ausgetreten. Die Umgebung wurde gesperrt und eine Sicherheitszone eingerichtet.

Wardenburg/Landkreis Oldenburg: Behörden mit dringlicher Warnung

Die Behörden hatten am Nachmittag die Bevölkerung aufgerufen, im Umkreis von 1000 Metern Fenster und Türen geschlossen zu halten. Menschen, die mit dem Gefahrgut in Berührung gekommen seien, sollten die Kleidung wechseln, in einem verschlossenen Behälter verpacken und einen Arzt aufsuchen.

Wardenburg/Niedersachsen: Transporter kippt um und verliert Giftstoff

Ein Gefahrguttransporters hatte am Mittag bei Wardenburg in Fahrtrichtung Oldenburg die Mittelleitplanke durchbrochen, war auf der Gegenfahrbahn umgekippt und auf der Seite liegen geblieben. Der Lastwagenfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Es seien aber theoretisch auch alle Autofahrer oder Helfer in der Nähe der Unfallstelle wegen möglicher Kontakte mit dem Gift als Verletzte anzunehmen, sagte ein Polizeisprecher.

Wardenburg: Polizei mit eindringlicher Warnung

Die Polizei riet Autofahrern, die Autobahnen 1 und 28 zu nutzen und das Gebiet weiträumig zu umfahren, weil auch die Nebenstraßen überlastet seien.

