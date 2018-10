Lange geplanter Coup: Täter sprengen Geldautomaten und halten die Polizei noch länger auf Trab

Ermittlungen laufen an

Täter sprengten einen Geldautomaten in Warendorf und zündeten danach eine Kapelle an.

Plötzlich knallte es mitten in der Nacht. Eine Frau wurde in der Nacht zu Freitag von einem lauten Geräusch geweckt. Ein Geldautomat wurde in ihrer Nähe gesprengt. Das war jedoch vermutlich die einzige Tat der Unbekannten in dieser Nacht.