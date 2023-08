Unwetter wüten über Mallorca: Kinder auf Luftmatratzen weggeweht – Fotos zeigen Ausnahmezustand

Von: Vivian Werg

Nach der großen Hitze überrollte nun ein heftiges Unwetter die spanische Insel Mallorca. Starke Windböen und heftige Schauer sorgten für Verwüstung.

Palma – Die Extremhitze in Spanien hat den Einheimischen und Touristen einiges abverlangt. Auf der beliebten Urlaubsinsel Mallorca war es unerträglich heiß und schwül und nach Angaben der Mallorca Zeitung (MZ) galt am Freitag (25. August) im Norden, Westen und der Inselmitte noch die Warnstufe Gelb wegen Hitze.

Am Wochenende sollte der langersehnte Wetterumschwung kommen. Der spanische Wetterdienst Aemet prognostizierte einen deutlichen Temperatursturz und Regen, verschärfte allerdings noch einmal die Unwetterwarnungen. Am Sonntag wurde die zweithöchste Wetterwarnstufe orange ausgerufen, was der Tagesschau zufolge ein hohes Risiko darstellt. Die Behörden riefen die Bevölkerung und Touristen, wie der Nachrichtensender berichteten, daher zur besonderen Vorsicht auf.

Chaos nach heftigen Unwetter und Orkanböen auf Mallorca: Umgestürzte Bäume, unterbrochene Stromleitungen und gesperrte Straßen. © Screenshot Twitter _Calvia

Unwetter auf Mallorca sorgen für Chaos

Heftige Regenfälle und orkanartige Stürme legten zeitweise den Flugverkehr lahm. Ankommende Flüge hatten entweder Verspätung oder wurden umgeleitet. Laut WetterOnline rief die Hafenbehörde aufgrund der Wetterlage auch alle Schiffe, Fähren und Bote rund um die Balearen an Land. Wie die MZ berichtet, seien Sturmböen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 122 km/ h erfasst worden. Inselweit wurden immense Schäden angerichtet und mehrere Menschen verletzt. Bis zum Nachmittag sollen über 200 Notrufe eingegangen sein, die größtenteils von umgestürzten Bäumen oder heruntergefallenen Objekten berichteten. Die Folgen des Unwetters sind zum Teil gravierend. Zahlreiche Aufnahmen auf Social Media zeigen die Ausmaße der Verwüstung.

Am stärksten betroffen waren Berichten zufolge unter anderem die Gemeinde Palma und Calvià. In zwei Gemeinden westlich von Palma kam es, wie der Wetterdienst berichtet, sogar zu Stromausfällen. Entwurzelte Bäume, beschädigte Autos, verwüstete Straßenzüge – laut Aussagen des Bürgermeisters Juan Antonio Amengual seien in Calvià im Südwesten Mallorcas, wie die MZ berichtet, rund 35 Straßen aufgrund von umgestürzten Bäumen oder anderen Hindernissen gesperrt worden.

Unwetter auf Mallorca: Kind weggeweht und schwangere Frau verletzt

Der Wind fegte so heftig, dass am Strand von Illetes zwei Kinder auf Luftmatratzen weggeweht wurden. Diese konnten, wie die MZ schreibt, an den Felsen gerettet werden und blieben weitgehend unverletzt. Eine schwangere Frau hingegen musste ins Gesundheitszentrum gebracht werden, nach dem ihr eine Werbetafel entgegenflog und eine Schnittwunde am Bein verursachte.

Ein vermisster Kajakfahrer konnte zudem in der Gegend der Malgrats-Inseln vor Santa Ponça von Rettungskräften aus dem Wetter gerettet werden. Der spanische Wetterdienst hat für Montag die Warnstufe mittlerweile von Orange wieder auf Gelb heruntergesetzt.