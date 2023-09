Warntag im September 2023: Wann klingeln alle Handys? Das passiert in Hessen

Von: Ulrike Hagen

Der Alarm am bundesweiten Warntag soll am Donnerstag um 11 Uhr soll Deutschland für den Notfall vorbereiten. Das erwartet die Menschen in Hessen.

Kassel – Am Donnerstag, 14. September 2023, heulen in den Kommunen Hessens zum dritten bundesweiten Probealarm um 11 Uhr die Sirenen. In Kassel werden die 24 Sirenen im Stadtgebiet von der Leitstelle der Feuerwehr Kassel ausgelöst. Dabei wird ein einminütiger, auf- und abschwellender Heulton zu hören sein. Ziel des bundesweiten Warntags ist es, die Bevölkerung mit den verschiedenen Warn-Kanälen vertraut zu machen und sie für Warnungen zu sensibilisieren.

Warntag im September 2023: Wann klingeln alle Handys – das passiert in Hessen

Am Donnerstag, dem 14. September, um 11 Uhr wird in Deutschland bundesweit eine Warnung ausgelöst, um die Bevölkerung auf mögliche Notfallsituationen vorzubereiten. Der Warntag ist dazu da, die Menschen für verschiedene Notfallszenarien wie Stromausfälle, Brände, Chemieunfälle, Angriffe oder Naturkatastrophen zu sensibilisieren und sie mit dem Warnsystem von Bund und Ländern vertraut zu machen. Damit das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) die Bevölkerung bestmöglich erreicht, werden dafür viele Wege der Kommunikation gewählt.

Über diese Kanäle erfolgt am bundesweiten Warntag am 14. September um 11 Uhr die Warnung:

Radio und Fernsehen

Warn-Apps wie NINA

Anzeigetafeln in der Stadt

Sirenen

Lautsprecherwagen

Infosysteme der Deutschen Bahn

Mobilfunkdienst Cell Broadcast

Zum Einsatz kommt wie beim letzten Warntag am 8. Dezember 2022 das sogenannte „Cell Broadcast“. Mit dieser Technologie können Warnmeldungen direkt auf die Mobiltelefone der Bürgerinnen und Bürger verschickt werden. Seit dem 23. Februar 2023 ist die Warntechnik Cell Broadcast in Deutschland aktiviert. Allerdings können nicht alle Handys Cell Broadcast-Nachrichten empfangen.

Test-Warnung aufs Handy: Deutschland testet Cell Broadcast am 14. September

Cell Broadcast ist ein Warnsystem, mit welchem das BBK (Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe) Warnmeldungen auf Handys und Smartphones in ganz Deutschland zustellen kann.

Um die Warnungen zu bekommen, müssen Sie sich keine App installieren und sich nirgendwo registrieren. Allerdings müssen Sie ein Smartphone mit aktuellem Betriebssystem haben und es muss eingeschaltet sein.

Für den Versand einer Nachricht wird bei Cell Broadcast der Standard SMS-CB eingesetzt. Dieser arbeitet besonders ressourcenarm, sodass Netze nicht überlastet werden. Aufgrund des speziellen Betriebsmodus können CB-Meldungen nicht nur auf Smartphones, sondern auch auf ältere Handys zugestellt werden.

Viele europäische Länder nutzen die Technik bereits seit Jahren. Wichtig ist aber, dass der Standard auch nur da funktioniert, wo es Netz gibt. Langsame Verbindungen sind hierbei aber kein Problem, da nur Textinhalte übermittelt werden.

Quelle: Verbraucherzentrale

Warntag im September 2023 in Hessen: App hessenWARN im Einsatz

Sowohl das Sirenensignal für den Probealarm um 11 Uhr als auch für die Entwarnung um 11:45 Uhr dauern dann jeweils für eine Minute an. „Neben Alarmsirenen und Rundfunkdurchsagen wird die hessische Bevölkerung dann auch wieder über die kostenlose Warn-App hessenWARN informiert“ so Innenminister Peter Beuth. Er ergänzt: „Mit der Warnung erhalten die Bürgerinnen und Bürger eine Empfehlung, was sie zu ihrem Schutz tun können oder wo sie weitere Informationen erhalten.“

Die Ende 2019 vorgestellte App ermöglicht neben den bewährten Alarmierungen vor unerwarteten Gefahrensituationen (Bombenfunde, Großbrände mit Gefahrenstoffreizung, Unwetterwarnungen, terroristischen Anschlägen und mehr) weitere wichtige Alarmierungs- und Informationsfunktionen, die sich innerhalb der Applikation individuell ein- und ausschalten lassen.

Besonderheiten im Landkreis Kassel:

Im Landkreis Kassel sind noch nicht alle Sirenen auf die digitale Ansteuerung umgerüstet, so dass in einigen Gemeinden das Warnsignal „Feueralarm“ (Feuersignal = zweimal unterbrochener Dauerton von einer Minute) ausgelöst wird.

Bei vorhandenen digitalen Sirenen wird sowohl der Ton der Bevölkerungswarnung (Einminütiger, auf‐ und abschwellender Heulton), als auch zeitversetzt der Ton der Entwarnung (Einminütiger, gleichbleibender Heulton) ausgelöst.

Bundesweiter Warntag am 14. September 2023: Test für Katastrophenfall oder Terrorlage

Der Warntag wird jeweils am zweiten Donnerstag im September bundesweit durchgeführt und soll einen möglichst großen Teil der Bevölkerung erreichen. Die Probewarnung soll die Menschen dabei in ihrem alltäglichen Umfeld erreichen. Eine Warnung der Bevölkerung kann sowohl bei einer Bedrohung der Bundesrepublik von außen („Zivilschutzfall“), bei Großschadenslagen („Katastrophenfall“), im täglichen Einsatzgeschehen der Feuerwehr („tägliche Gefahrenabwehr“) oder bei polizeilichen Ereignissen (z. B. Terrorlage) erforderlich sein.

So schützen Sie am bundesweiten Warntag ihre Vierbeiner

Die empfindlichen Ohren von Haustieren wie Hunden und Katzen können durch das laute Sirenengeräusch am 14. September gestresst werden. Planen Sie darum Gassi-Gänge zu einer anderen Uhrzeit, und lassen Sie Freigänger-Katze drinnen. Schließen Sie die Fenster und bleiben Sie möglichst zu Hause.