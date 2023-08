Trotz hoher Wellen und Warnung: Vater lässt seine Jungs in der Adria baden – Flut reißt alle mit sich

Von: Robin Dittrich

Teilen

In Montenegro ging ein Vater mit seinen Kindern schwimmen – trotz gefährlich hoher Wellen. Auf Instagram wird er dafür kritisiert: „Retter sollten für solche Leute nicht ihr Leben riskieren.“

Budva – Eine Familie in Montenegro ging trotz Warnungen über starken Wind in der Adria baden. Bei einer großen Welle wurden ein Vater und seine Söhne mitgerissen. Auf Instagram wurde der Vater für seine Entscheidung stark kritisiert – er selbst sieht das ganze jedoch gelassener und findet „Jeder sollte auf sich selbst schauen.“

Vater und seine Söhne baden an der Adria und werden von hoher Welle mitgerissen

In Italien wurden im Jahr 2023 einige Teile von Adria-Stränden aufgrund von Unwettern gesperrt. Auch in Montenegro warnten die Behörden lediglich vor extremen Wetterbedingungen. Badegäste sollten aufgrund von starkem Wind das Schwimmen im adriatischen Meer vermeiden. Ein auf Instagram aufgetauchtes Video zeigt einen Vater und seine Kinder, die die Warnungen ignorierten und sich in Adria wagten.

Erstellt wurde die Aufnahme angeblich in dem beliebten montenegrinischen Urlaubsort Budva. In dem Video ist zu sehen, dass die Kinder im Meer badeten, während der Vater auf einer Erhöhung aus Beton steht. Im Sekundentakt sind die Kinder hohen Wellen ausgesetzt, die schlussendlich nicht mehr nur sie betreffen. Auch der Vater wird von einer großen Welle von seinem Vorsprung gerissen und ins Meer gezogen. Nicht nur an der Adria kann baden gehen gefährlich werden, in Deutschland kommt es zu immer mehr Badetoten, wie der DLRG warnt. Für den Vater und seine Söhne ging der gefährliche Ausflug in die hohen Wellen jedoch gut aus.

Vater meldet sich nach Badeunfall durch hohe Wellen in der Adria auf Instagram

Unter dem Video auf Instagram kritisierten viele Nutzer den Vater für sein unverantwortliches Verhalten. „Wir sind ein selten dummes Volk“, schreibt ein Nutzer aufgrund des Ignorierens der Warnungen. „Retter sollten für solche Leute nicht ihr Leben riskieren. Wenn sie aus dem Wasser kommen, sollten sie direkt eine Geldstrafe erhalten“, ging ein anderer Instagram-User sogar noch weiter. Der im Video zu sehende Mann meldete sich offenbar auch: „Ich lebe und es geht mir gut. Jeder sollte auf sich selbst schauen“, kommentierte er. Ein Badeunfall in den USA ging nicht so glimpflich aus, dort starb ein Kind.