Täglich duschen? Hautärztin mahnt in manchen Fällen gesundheitliche Folgen an

Von: Karolin Schäfer

Für viele gehört die tägliche Dusche dazu. Doch wie gesund ist das für die Haut? Wir haben mit einer Hautärztin gesprochen. Sie verrät auch, worauf es beim richtigen Duschgel ankommt.

Kassel – Ob zum wach werden am Morgen oder vor dem Zu-Bett-Gehen am Abend: Für viele gehört die tägliche Dusche zum Alltag. Doch ist das wirklich gesund für die Haut? Schließlich spart es Wasser und Energie, wenn man sich nicht jeden Tag ausgiebig einseift und wäscht. Wir haben darüber mit Dermatologin Dr. Emi Arpa gesprochen.

Täglich duschen? Das sagt die Hautärztin

In den vergangenen Jahren setzte sich der Trend „Non-Bathing“ fort. Das bedeutet auf Deutsch so viel wie „Nicht-Baden“. Damit verzichtet man also auf die tägliche Dusche. Die Beweggründe sind unterschiedlich: Die einen wollen Ressourcen sparen, die anderen ihrer Haut etwas Gutes tun. Ein Selbstexperiment lieferte zuletzt ein überraschendes Ergebnis, als eine Reporterin nur einmal pro Woche duschte.

Sollten wir also alle nur noch einmal in der Woche unter die Dusche hüpfen? Hauttypen mit gesunder Haut können durchaus täglich oder alle zwei Tage duschen, verriet Dermatologin Dr. Emi Arpa gegenüber hna.de von IPPEN.MEDIA. Auf ihrem Instagram-Kanal erklärt die Hautärztin tausenden Followern, worauf sie bei der Hautpflege achten müssen.

Wie oft und lange sollte man duschen? Worauf Sie achten müssen

Beim Duschen sei es vor allem wichtig, sich nicht zu heiß und möglichst kurz zu waschen. Das Verbrauchermagazin Öko-Test empfiehlt sieben bis zehn Minuten Duschzeit – es reicht auch deutlich weniger. Die tägliche Dusche ist laut Arpa aber nicht für jeden geeignet. „Bei trockener Haut empfiehlt es sich, die Häufigkeit der Duschvorgänge zu reduzieren“, erklärte die Dermatologin. Darüber hinaus reiche es, Körperstellen, an denen Gerüche und Schweiß entstehen, mit einem Waschlappen zu reinigen. Das sind beispielsweise:

Gesicht

Achseln

Intimbereich (nur mit Wasser)

Hautschutzbarriere wird angegriffen: So reagiert die Haut, wenn man täglich duscht

Doch was passiert, wenn man womöglich zu oft duscht? Laut Emi Arpa wird mit jedem Wasserkontakt der natürliche pH-Wert sowie die Hautschutzbarriere gestört – vor allem bei hohen Wassertemperaturen. Der ph-Wert ist normalerweise leicht sauer und liegt zwischen 4,5 und 5,5. Die Folge: Die Haut fühlt sich nicht nur trockener an, sondern ist es auch nachweislich, erklärte die Hautärztin.

Dem lässt sich mit feuchtigkeitsspendenden Cremes und Körperlotionen entgegenwirken, die Inhaltsstoffe wie beispielsweise Glycerin, Sphingolipide, Ceramide, Panthenol oder Allantoin enthalten, weiß die Expertin. Grundsätzlich kann der Feuchtigkeits- und Fettgehalt der Haut aber auch durch andere Faktoren beeinflusst sein, etwa dem Hauttyp oder Kalkgehalt des Wassers.

Wie oft sollte man duschen? Wir haben mit einer Expertin gesprochen. © Annette Riedl/dpa

Wichtig ist daher auch die Wahl eines geeigneten Duschgels. Arpa rät zu einer milden, ph-neutralen Formulierung. „Darüber hinaus empfiehlt sich, parfümfreie Produkte zu wählen und darauf zu achten, dass dem Duschgel pflegende, beruhigende Inhaltsstoffe zugefügt sind“, informierte Arpa.

Vorsicht bei herkömmlicher Seife: Tägliches Duschen kann zum Problem werden

Vorsichtig sollte man dagegen bei herkömmlicher Seife sein. Diese enthalte oft einen hohen, basischen ph-Wert, der die Haut austrocknen kann. „Insbesondere empfindliche Hauttypen bzw. Menschen mit eher trockener oder sensibler Haut sollten zu Reinigungsprodukten mit Bezeichnungen wie ‚pH-hautneutral‘ greifen“, so die Hautärztin gegenüber unserer Redaktion.

Tägliches Duschen kann also für einige Menschen zum Problem werden. Wer darauf verzichtet und auf die alt bewährte „Katzenwäsche“ zurückgreift, tut womöglich nicht nur seiner Haut etwas Gutes, sondern schützt auch die Umwelt. Schließlich fließen laut Umweltbundesamt pro Minute zwölf bis 15 Liter Wasser durch eine herkömmliche Duschbrause. Zwar brausen bei Sparmodellen nur noch sechs bis neun Litern durch, aber auch die müssen erhitzt werden. Eine Körperstelle dagegen sollten Sie vermutlich öfter waschen, da sie häufig vergessen wird. Obwohl viele nicht damit rechnen, kann beim Duschen einiges falsch gemacht werden. (kas)