Wasserbahn fährt im Europa-Park nach Unfall wieder

Blick auf das Areal der Show „Retorno dos Piratas““ und der Attraktion „Atlantica SuperSplash“ im Europa-Park. © Pascal Czech/dpa

Ein Wasserbecken reißt, Sprungtürme stürzen zusammen, sieben Menschen werden verletzt: Ein Unfall hat die Ferienstimmung im Europa-Park getrübt. Nun soll der Betrieb weitergehen wie gehabt - mit einer Ausnahme.

Rust - Nach einem Unfall mit sieben Verletzten an einer Turmsprung-Attraktion im Europa-Park in Rust bei Freiburg ist die benachbarte Wasserbahn-Attraktion „Atlantica SuperSplash“ wieder im Betrieb. „Die Boote fahren wieder“, sagte eine Sprecherin des größten Freizeitparks in Deutschland am Dienstag. Der Park öffne wie geplant.

Am Vortag war bei der Akrobaten-Show „Retorno dos Piratas“ ein Wasserbecken gerissen. Daran befestigte Sprungtürme stürzten ein. Das Wasser aus dem Bassin floss in den See von „Atlantica SuperSplash“, Kulissenteile trieben im Wasser, die Boote standen erstmal still.

Nach Angaben der Polizei wurden fünf Artisten und zwei Besucher bei dem Vorfall verletzt. Drei Akrobaten kamen zur Abklärung ihrer Verletzungen ins Krankenhaus. Wie es ihnen ging, konnten Sprecherinnen von Park und Polizei am Dienstag zunächst nicht sagen. dpa