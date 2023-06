Deutschland droht Wasserknappheit im Sommer – Experte befürchtet bundesweite Einschränkungen

Von: Kilian Bäuml

Die Temperaturen gehen hoch, die Böden werden trockener. In ersten Regionen wurden Wasser-Sparmaßnahmen getroffen. Der Sommer könnte Einschränkungen bringen.

München – In den vergangenen Jahren gab es im Sommer immer weniger Regen. Das führt dazu, dass die Böden immer trockener werden. Mit dem Grundwassermangel haben inzwischen einige Regionen in Deutschland zu kämpfen. In Niedersachsen hat bereits der erste Landkreis die Wassernutzung eingeschränkt. Einige andere Regionen könnten bald nachziehen, doch auch bundesweit könnte es Maßnahmen geben, um Wasser zu sparen – womöglich könnten die Verwendung von Rasensprengern, das Wässern im Garten und die Verwendung von privaten Pools eingeschränkt werden.

Wegen Wassermangel wurden in einigen Regionen Maßnahmen ergriffen – Rasensprengen könnte eingeschränkt werden. (Symbolbild) © Monkey Business 2/Imago

Wasserknappheit im Sommer in Deutschland – Schluss mit Rasensprengern und privaten Pools

Ausbleibender Regen und hohe Temperaturen führen dazu, dass es auch in Deutschland zu Dürren kommen kann. Um mit der Wasserknappheit umzugehen, entscheiden sich Gemeinden in Deutschland für unterschiedliche Maßnahmen. In der nordbayerischen Gemeinde Bad Königshofen wurden beispielsweise gleich mehrere Maßnahmen getroffen, um Wasser zu sparen. Diese vier Einschränkungen gab es für die Bewohner in den letzten fünf Jahren fast jeden Sommer:

Gärten bewässern

Auto waschen

Sportplätze besprengen

Pools füllen

„Die Niederschläge sind in den letzten Jahren sehr stark zurückgegangen“, sagt Bürgermeister Thomas Helbling. Dadurch stößt die Trinkwasserversorgung im Sommer wegen der niedrigen Grundwasserpegelstände an ihre Grenzen.

Wasserknappheit deutschlandweites Problem „Rasensprenger verteilen in einer Stunde bis zu 800 Liter“

Doch mit dem Problem des Wassermangels steht die bayerische Gemeinde bei weitem nicht alleine da. „Gerade die Gartenbewässerung und die Befüllung von größeren Pools mit Leitungswasser in den Sommermonaten kann zum echten Problem werden“, äußerte sich Bernd Düsterdiek vom Deutschen Städte- und Gemeindebund. „Auch Rasensprenger verteilen in einer Stunde bis zu 800 Liter Trinkwasser.“ Der Wasserverbrauch ist allgemein im Sommer höher, da unter anderem mehr gegossen wird und die Menschen häufiger duschen.

In vielen Regionen Deutschlands gibt es kaum noch verfügbares Wasser für Pflanzen. © Helmholz Zentrum für Umweltforschung

Der hohe Wasserverbrauch im Sommer könne zu Engpässen bei der Wasserversorgung führen, sodass Kommunen die Nutzung von Wasser einschränken und Verbote aussprechen müssen. Fast 30 Landkreise sollen das bereits im vergangenen Jahr mittels Allgemeinverfügungenen gemacht haben.

Keine Rasensprenger mehr? Maßnahmen gegen die Wasserknappheit in Deutschland

Auch in der Gemeinde Panketal am Rande Berlins wurden bereits Maßnahmen getroffen, so darf zwischen April und September zu bestimmten Zeiten nicht gewässert werden. Im vergangenen Jahr lag diese Zeit beispielsweise zwischen 17 und 21 Uhr. Ursprünglich sollte die Maßnahme laut dem Bürgermeister Maximilian Wonke dazu führen, dass das Wasserwerk zu Spitzenzeiten nicht überlastet wird, doch der Wasserverbrauch sei dadurch insgesamt gesunken.

Zudem entfällt die Grundgebühr für den Wasseranschluss, sodass Verbraucher nur das zahlen, was sie tatsächlich verbrauchen. Das soll einen weiteren Anreiz zum Wasser sparen liefern. „Wir sind gespannt, ob auch diese Maßnahme Wirkung zeigt“, sagte Wonke.

Wasserknappheit in Deutschland – an Maßnahmen im Sommer wird „kein Weg vorbeiführen“

Doch in Zukunft sind Maßnahmen zum Wasser sparen wahrscheinlich kein Problem von einzelnen Regionen mehr – Experten rechnen damit, dass sie bald in ganz Deutschland ergriffen werden könnten. Im Interview mit der Bild sagte Bernd Düsterdiek vom Städte- und Gemeindebund: „Obwohl die kommunale Trinkwasserversorgung in Deutschland weniger als 3 Prozent der Wassermenge ausmacht, kann es bei lang anhaltenden Hitze- und Dürreperioden zu regionalen Wasserknappheiten kommen. Dies haben die vergangenen Sommer, besonders in einigen Regionen im Osten Deutschlands, aber auch in Niedersachsen und im Süden Deutschlands gezeigt.“

Auch Gerd Landsberg, Chef des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, hält es für wahrscheinlich, dass es deutschlandweit Maßnahmen geben wird. „Wenn sich nichts ändert, wird in vielen Teilen des Landes daran zumindest im Sommer kein Weg vorbeiführen“, sagte er der Bild. (kiba/dpa)