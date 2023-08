Dauerregen flutet Deutschland: Wasserpegel steigen – Hochwasser in mehreren Regionen

Von: Robin Dittrich, Vivian Werg

Teilen

Die Donau tritt mit einem Pegel von acht Meter über das Ufer. Die prognostizierte Meldestufe 4 wurde jedoch nicht erreicht. © Tobias C. Köhler/ dpa

Die Hochwasserlage hat Deutschland weiterhin im Griff. Starke Regenfälle in der Schweiz und Österreich lassen den Wasserstand am Bodensee stark ansteigen.

Update vom 29. August, 20:30 Uhr: Die Situation in den vom Hochwasser betroffenen Gebieten in Deutschland und Österreich entspannte sich am Dienstag etwas. In Passau standen am Dienstag noch immer Straßen unter Wasser, in vielen Orten sanken die Wasserstände allerdings bereits. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder besuchte währenddessen die von starken Hagelschauern getroffenen Gebiete im Süden Bayerns – dort schlugen tennisballgroße Hagelkörner ein.

Unwetter in Deutschland: 400 beschädigte Dächer in nur einem Dorf

Die Schäden sollen sich dort auf einen zweistelligen Millionenbetrag belaufen. Söder kündigte Hilfen an: „Wir lassen niemanden allein.“ Hagel-Ereignisse wurden währenddessen in die Nothilfeprogramme aufgenommen, damit „staatliche Hilfen bei existenzbedrohenden Schäden genutzt werden können.“ Im Ort Bad Bayersoien wurden beispielsweise rund 370 von 400 Dächer von Häusern durch den Hagel beschädigt.

Auch in Österreich entspannte sich die Lage im Laufe des Dienstags. Der Regen hörte auf, die Pegelstände sanken vielerorts. Obwohl die Pegel höher waren als seit Jahrzehnten nicht mehr und Felder überschwemmt wurden, wurde niemand bei dem Hochwasser verletzt. Trotz der Entspannung an vielen Orten warnen der Hochwassernachrichtendienst (HND) und der Deutsche Wetterdienst noch immer vor Dauerregen im Westen und Süden Bayerns – dort werden teils zwischen 30 und 50 Liter pro Quadratmeter erwartet. Ab Donnerstag soll die Hochwassergefahr weiter zurückgehen.

Update vom 29. August, 16.10 Uhr: Unwetterartiger Dauerregen lässt die Pegel der Flüsse im Süden und im Osten Deutschlands steigen. In Bayern gelten weiterhin sogar Warnungen vor großem Hochwasser. Und der Dauerregen hält noch an. Die Alarmstufe Rot wegen Dauerregens gilt im Süden von Bayern und im Südosten von Baden-Württemberg. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) können in Alpennähe Niederschlagsmengen zwischen 30 und 50 Litern pro Quadratmeter bis Dienstagabend (29. August) zusammenkommen.

Der Hochwasserschwerpunkt verlagert sich zunehmend an die Donau, teilt der Hochwassernachrichtendienst Bayern (HND) mit. Die Donau in der Stadt Passau erreichte am Dienstagmorgen um 8 Uhr einen Pegelstand von 8,12 Meter und geht seither leicht zurück. In der vergangenen Nacht blieben die Messwerte anders als befürchtet unter der höchsten Meldestufe 4 (8,50 Meter).

Hochwasserwelle in der Donau in der Nacht zu Donnerstag erwartet

In Regensburg steigt der Donau-Pegel dagegen langsam an. Noch gilt Meldestufe 1. Die Hochwasserwelle der Donau wird in der Nacht zum Donnerstag erwartet, so der Hochwassernachrichtendienst.

Die Hochwasserwelle des Inn hat Passau am Mittag passiert, heißt es im jüngsten Hochwasserlagebericht (Stand: 15 Uhr). Am Inn sinken die Pegelstände, nur in Wasserburg am Inn zeige sich eine „stagnierende Tendenz in der Meldestufe 2“.

Dauerregen lässt Wasserpegel am Bodensee in Konstanz steigen. Am Hafen liegt der Wert am Dienstag bei 4,02 Meter. © IMAGO/bodenseebilder.de

Bodensee: Pegel steigt um mehr als 20 Zentimeter

In Baden-Württemberg gibt es trotz des Dauerregens der vergangenen Tage keine größere Hochwassergefahr, heißt es von der Hochwasservorhersagezentrale (HVZ). Der Pegelstand etwa am Bodensee bewegt sich demnach auf einem unkritischen Niveau. Der Meldewert lag in Konstanz am Dienstag bei 4,03 Metern. 20 Zentimeter mehr als am Montagnachmittag. Kritisch werde es, wenn der Bodensee die Wasserstandsmarke von 4,60 Meter erreicht, berichtet der SWR.

Lediglich am Oberrhein von Neuburgweier, einem Stadtteil von Rheinstetten (Landkreis Karlsruhe), bis Mannheim gab es laut der HVZ eine mäßige Hochwassergefährdung – etwa mit stellenweise kleineren Ausuferungen und erhöhter Strömung im Uferbereich.

Dauerregen flutet Deutschland: Wasserpegel steigen – Hochwasser in mehreren Regionen

Erstmeldung vom 29. August 2023, 13.03 Uhr: München – Es war ein fließender Übergang: Nach ganz viel Hitze, folgte ein Unwetter mit schweren Gewittern, Starkregen und Sturmböen. Diese hatten in Bayern und weiteren Teilen Deutschlands schwere Folgen verursacht und für zahlreiche Einsätze gesorgt. Mittlerweile sind die heftigen Unwetter in vielen Regionen zu Dauerregen übergegangen, die Deutschland seither in Alarmbereitschaft hält.

Dramatische Hochwasser in Deutschland, Österreich und Italien, Schnee in den Alpen – die Bilder Fotostrecke ansehen

Deutschland-Wetter: Starkregen statt Sommer-Hitze

Aufgrund der massiven Regenfälle besteht für mehrere Flüsse weiterhin Hochwasserwarnungen – vor allem in weiten Teilen Bayerns ist die Hochwasserlage noch angespannt. Der Katastrophen-Warndienst KATWARN hat für gleich mehrere Landkreise Warnungen herausgegeben. Auch der Hochwassernachrichtendienst alarmiert: Insgesamt gelten in dreizehn bayerischen Kreisen und Städten Hochwasserwarnungen. In weiteren sechzehn Kreisen an der Grenze zu Württemberg gibt es eine Vorwarnung. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte vor Dauerregen in Bayerns Süden und Osten bis zum Dienstag. Auf der Warnkarte der Hochwasserzentralen wird über die aktuellen Hochwasserstände in Deutschland informiert.

Doch wie die Tageszeitung Südkurier jetzt berichtet, gilt nun auch in der Schweiz höchste Warnstufe. Dem Bericht zufolge hat der Dauerregen seit Freitag (25. August) für massiv steigende Wasserstände im Einzugsgebiet des Bodensees gesorgt.

Regen-Wetter sorgt für Hochwasser: Nach Deutschland nun auch die Schweiz alarmiert

Nach extremen Regenmengen von über 200 Litern pro Quadratmeter (seit Samstag, 26. August) sei nach Angaben des Südkuriers in der Ostschweiz die Pegel vieler Zuflüsse von Rhein und Bodensee stark angestiegen. Erste Flusspegel würden zwar wieder sinken, doch die Wassermengen blieben weiterhin groß. Der Rhein selbst ist, wie die Tageszeitung berichtet, zwischen Diepoldsau im Kanton St. Gallen und der Mündung in den Bodensee über die Ufer getreten. Schäden habe es dem Bericht zufolge bisher aber noch nicht gegeben. In Österreich sind die Pegel der Flüsse bedrohlich hoch.

Am Montagmittag wurden Berichten zufolge Abflüsse von fast 2000 Kubikmeter pro Sekunde gemessen. Diese überstiegen die Messungen um das Zehnfache als in den Vortagen. „Solche Werte kommen nur alle zwanzig Jahre vor“, sagte Ralph Dietsche, Mediensprecher der internationalen Rheinregulierung gegenüber der Schweizer Nachrichtenagentur Keystone-DPA. Auch Italien wird von schweren Unwettern heimgesucht – ein „Mittelmeer-Hurrikan“ trifft auf das Land. In Kroatien fliehen Menschen vor Sturzbächen und

Regenmassen aus der Schweiz und Österreich lassen Bodenseepegel ansteigen

Der Pegel des Bodensees habe bis Sonntag noch bei etwa 3,40 Meter gelegen, bei Konstanz soll dieser nach aktuellem Stand inzwischen auf 3,95 Meter gestiegen sein. Dabei soll es aber nicht bleiben. Die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) geht davon aus, dass die Vier-Meter-Marke bis Wochenmitte erreicht wird. Folglich sei ein Pegel von 4,20 bis 4,30 Meter wahrscheinlich. Dieser würde einen Rekordstand für das Jahr 2023 bedeuten, besorgniserregend sei dieser Wasserstand laut LUBW allerdings nicht.

Unwetter-Chaos in Bayern: Die Bilder vom extremen Hagel, heftigen Starkregen und schweren Gewittern Fotostrecke ansehen

Derzeit gibt es für den weiteren Rheinverlauf noch keine Warnungen. Die Wetterlage soll sich laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) ab Wochenmitte aber auch wieder etwas entspannen. Sogar sommerlich könnte es werden. Für den südlichen Landesteil werden vom DWD Temperaturen von über 25 Grad prognostiziert. (Vivian Werg)