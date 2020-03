Wegen Corona-Infektionen: Schulen in und um Heilbronn teils geschlossen

Wegen Corona-Infektionen oder Verdachtsfällen müssen die ersten Schulen in Heilbronn und der Region teilweise geschlossen werden.

Heilbronn - Bereits seit Januar gibt es nur noch ein Thema: Coronavirus. Zuerst in China ausgebrochen, hat das Virus mittlerweile auch Deutschland erreicht - 200 bestätigte Infektionen gibt es bereits in Baden-Württemberg, davon fallen 23 auf den Stadt- und Landkreis Heilbronn, zwei weitere auf den Hohenlohekreis (Stand 9. März, 7 Uhr).

Und das hat Folgen: Nicht nur Veranstaltungen werden abgesagt, auch Schulen bleiben in Heilbronn und der Region teilweise geschlossen - das berichtet echo24.de*. Wie die Heilbronner Pressestelle am Sonntagabend mitteilt, bleibt das Technische Gymnasium der Wilhelm Maybach Schule in Heilbronn am Montag, 9. März, und Dienstag, 10. März, geschlossen. Ebenso betroffen sind die Gemeinschaftsschule Neuenstein und die Gewerbliche Schule Öhringen.

