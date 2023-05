Wegen Trockenheit und Sommerwetter: Warnung vor Waldbrandgefahr

Von: Tobias Becker

Die Waldbrandgefahr steigt in Baden-Württemberg aufgrund des trockenen Wetters. © Robert Michael/dpa/Symbolbild

Für viele Menschen ist das Sommerwetter langersehnt und herrlich, aber es gibt auch Nachteile. Lesen Sie hier, wie hoch die Waldbrandgefahr ist:

Sommerliche Temperaturen, Sonne am blauen Himmel und weit und breit kein Regen in Sicht. Das Wetter hat auf Sommer umgestellt und bringt auch gleich erste Gefahren mit: Die Waldbrandgefahr steigt an. Der fehlende Niederschlag im Mai ist ein großer Grund für die herausgegebenen Warnungen.

Das Sommerwetter soll auch Anfang Juni beständig bleiben. Regen ist erstmal kaum in Sicht, stattdessen steigen die Temperaturen in Richtung 29 Grad in Baden-Württemberg. (tobi)