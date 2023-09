Absurde Szenen in München: Polizei kontrolliert wahllos Menschen – weil sie Warnwesten tragen

Von: Ulrike Hagen

Teilen

Der Kampf „Klimaaktivisten gegen Polizei“ nimmt immer absurdere Formen an. In München kommt es dieser Tage immer wieder zu kuriosen Verwechslungen.

München – Ein Kleidungsstück, das zum Signature-Style von Klimaaktivisten gehört, führt nicht nur zu erschreckenden Ausbrüchen von Gewalt gegen die Klimaativisten, sondern auch immer häufiger zu kuriosen Verwechslungen mit am Klimaprotest unbeteiligten Personen. Wie die Abendzeitung berichtet, mehren sich die Fälle von Missverständnissen aufgrund von Warnwesten.

Klimaaktivisten der Umweltschutzbewegung „Letzte Generation“ sitzen auf einer Straße. © Lennart Preiss/dpa/Symbolbild

Wegen Warnwesten: Polizei München hält Bauarbeiter für Klimaaktivisten

Ein besonders kurioser Vorfall ereignete sich Montag (4. September) am Sendlinger Tor, so die Münchner Tageszeitung: Mitarbeiter des städtischen Referates für Bau und Mobilität waren dort zur Großbaustelle ausgerückt. Die Gruppe, bestehend aus rund einem Dutzend Personen, wollte die Fahrspuren mit neuen Klebebändern auf der Fahrbahn ändern. Die Arbeiter trugen die üblichen orangefarbenen Warnwesten.

(Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Aufmerksame Polizisten, die sich in der Nähe befanden, reagierten schnell und stellten die Arbeiter. Ein Sprecher des Polizeipräsidiums bestätigte den Vorfall – und erklärte, dass niemand festgenommen wurde, lediglich Personalien überprüft wurden. Als die Arbeiter ihre Dienstausweise vorzeigten, habe sich die Situation entspannt.

Gewalt gegen Aktivisten, Sachbeschädigung und Blockaden: Die Proteste der „Letzten Generation“ in Bildern Fotostrecke ansehen

Polizei München amüsiert sich über Verwechslung der Bauarbeiter mit Klimaaktivisten

In der Verwaltung amüsiere man sich über den Vorfall: „Das finden alle hier sehr lustig“, hieß es am Donnerstag, schreibt die AZ.

In München, das von Aktivisten explizit zur Protesthochburg erklärt wurde, sorgen Verwechslungen aufgrund von Warnwesten offenbar immer häufiger für Meldungen besorgter Bürger, die die Polizei rufen, weil sie eine Blockade von Aktivisten der „Letzten Generation“ befürchten und für unerwartete Polizeieinsätze. So traf es schon Handwerker, Mitarbeitende der Autobahnmeisterei oder Menschen mit Autopanne am Fahrbahnrand.

Verwechslung von Warnwestenträgern mit Klimaklebern führt zu ungewöhnlichen Polizeieinsätzen

„Es kommt hin und wieder zu Verwechslungen“, berichtet Polizeisprecher Christian Drexler im Gespräch mit RTL. „Für die kontrollierten Personen ist es natürlich oft erschreckend, wenn da ein Polizeiaufgebot anrückt. Aber die Leute werden dann kurz überprüft, und die Sache ist rasch aufgeklärt.“