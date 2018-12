Keine Hoffnung auf Weiße Weihnachten: Heiligabend wird trocken und mild 

Schön wärs gewesen: Der Wunsch nach weißer Weihnacht wird wohl in diesem Jahr in unserer Region nicht erfüllt.

Von Schnee an Heiligabend können wir in Nordhessen und Südniedersachsen in diesem Jahr nur träumen. Das sind die Aussichten für die Feiertage.

Hoffnung auf weiße Weihnachten gibt es in diesem Jahr nur in höheren Lagen ab 600 Metern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt. Doch selbst für hiesige Berge über 600 Metern wie dem Hohen Meißner und dem Eisenberg im Knüllgebirge ist laut aktueller Prognose für Montag kein Schnee angekündigt.

Mit Schneefall an Heiligabend ist nur in den Alpen sowie in den höheren Lagen des Mittelgebirges zu rechnen. Auch am 2. Adventssonntag kommt mit Regen und 6 bis 8 Grad in Homberg und bis 6 bis 7 Grad in Northeim nicht gerade Weihnachtsstimmung auf.

Wetter an Heiligabend

Ein kleiner Trost: Laut Vorhersage des DWD soll es zur Bescherung am 24. Dezember immerhin trocken bleiben. Allenfalls am Vormittag kann es örtlich noch etwas regnen. Mit 4 bis 5 Grad wird es in Kassel und Göttingen tagsüber und auch nachts mild und bewölkt. Für Frankenberg sind 3 bis 5 Grad gemeldet.

Aussichten für die Weihnachtsfeiertage

Auch an den darauf folgenden Feiertagen bleibt es oft trüb in unserer Region. Mit -1 Grad bis 5 Grad in Fritzlar und 0 bis 4 Grad in Hann. Münden wird es am ersten Weihnachtstag etwas kühler. Einen Regenschirm werden Sie wohl eher nicht brauchen.

Auch am zweiten Weihnachtsfeiertag ist mit trübem, aber trockenem Wetter zu rechnen. Die Sonne lässt sich wenig bis gar nicht blicken. In Witzenhausen liegen die Temperaturen bei 2 bis 4 Grad und in Rotenburg bei 1 bis 4 Grad. In Hofgeismar soll das Thermometer am Mittwoch bis zu 3 Grad anzeigen.

Erst am dritten Advent hatte es in Kassel und Umgebung geschneit.